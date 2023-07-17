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Весёлые и жизненные демотиваторы

Весёлые и жизненные демотиваторы

Автор:
17 июля 2023 10:37
Сообщество : Юмор
Метки: Демотиваторы   Прикол   Юмор   забавно   картинка   картинка с текстом   фото   
2396
18
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Метки: Демотиваторы   Прикол   Юмор   забавно   картинка   картинка с текстом   фото   
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16  комментариев
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245
София Час назад
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Видимо у зайчика, которому не повезло.
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Victor 12 минут назад
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и букмекерскую контору
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1k
Victor 12 минут назад
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и кокаин. не нюхай его пожалуйсто
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1k
Victor 14 минут назад
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вызови на эти деньги клининг
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1k
Victor 14 минут назад
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вызови на эти деньги клининг
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1k
Victor 17 минут назад
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сразу бы пленкой обматался бы с чемоданом
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14k
Александр Полчаса назад
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Действительно... корова не дояна, поросёнок не кормленый, огород не политый, дрова не наколоты... Зашла, бл@, "почту посмотреть"... А мне коменты оставляй...
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627
Лёха Лёха Полчаса назад
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А чего болты то из чернухи поставили?! Весь вид портят
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14k
Александр 40 минут назад
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Удачное фото
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1k
Gadova Час назад
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На 3D принтере напечатал
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245
София Час назад
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Унитаз "Компанейский" или что это ?
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2k
Росомаха Час назад
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Худые негритоски только в кино бывают... и то не факт.
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Росомаха Час назад
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Чем шире полоски тем дольше срок, или это лычки за звание?
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Victor Час назад
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те же самые, только поменял лево и право
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1k
Victor Час назад
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засунут за щеку
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