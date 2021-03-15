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Утрешние демотиваторы

Утрешние демотиваторы (22 фото)

Автор:
15 марта 2021 09:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   демотивация   сатира   
1264
22
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Веселые и забавные жизненные демотиваторы для хорошего настроения. Приятного просмотра! Возможно некоторые уже видели!

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Метки: Юмор   демотивация   сатира   
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25  комментариев
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17k
Андрей Иванов 2 часа назад
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А 23 февраля?
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17k
Андрей Иванов Лучший Друг 2 часа назад
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А тем, кому от18 до 27, сразу везут в часть
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1k
Валерий 9 минут назад
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Ой,зря ,это был твой последний шанс...
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1k
Валерий 11 минут назад
Комментарий к фото
Я бы его лопатой остановил на первом метре.
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33
Лёшка Час назад
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Звонок, жеж.
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2k
дед Сергей Час назад
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это озимая картошка
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12k
Yasen_Perec Час назад
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Тогда страшных баб вообще в салон не пускать. Кому охота за них платить.
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11k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Безработица
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11k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Одомашнивание человека.
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11k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Как акт любви - это прелюдия, а дальше, что чистить будет?
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11k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Человек-пакет.
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11k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Капуста
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11k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Произошел карьерный рост: летчик дорос до космонавта, образовалась вакансия.
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11k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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По альпинистским правилам даже излишняя.
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11k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Лунок насверлят - не будет у нас дороги.
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516
sedoisever 2 часа назад
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Здорово быть благотворителем за чужой счёт. )
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15k
Егор 2 часа назад
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Капусту не убрали.
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17k
Андрей Иванов 2 часа назад
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Запоминают, кому детей разносить
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17k
Андрей Иванов 2 часа назад
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Водка есть? А если найду?
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17k
Андрей Иванов 2 часа назад
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Хоронить удобно
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17k
Андрей Иванов 2 часа назад
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Сколько сисек
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17k
Андрей Иванов 2 часа назад
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Детсад ихтиандров
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