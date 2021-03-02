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Демотиваторы

Демотиваторы (16 фото)

Автор:
02 марта 2021 19:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   картинки   ситуации   
2609
16
Тяжелые времена, странное замечание ребенку, современная мода и остальные демотиваторы в продолжении поста.

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Метки: Юмор   картинки   ситуации   
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220
Boom shakalaka 7 часов назад
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992
товарищ за углом 7 часов назад
С Ильича поржал. Смачно придумали.
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1k
0lov 10 часов назад
ссылка на источник:
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstantsev-razdelyat-tsveta-budut-puskat-zavedeniya-po-qr-427606/https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstantsev-razdelyat-tsveta-budut-puskat-zavedeniya-po-qr-427606/
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 10 часов назад
А потупее картинок не нашлось?
Или это юмор для военных?
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