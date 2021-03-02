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InfoVoin
Демотиваторы
(16 фото)
Автор:
InfoVoin
02 марта 2021 19:29
Сообщество :
Юмор
Метки:
Юмор
картинки
ситуации
2609
16
Тяжелые времена, странное замечание ребенку, современная мода и остальные демотиваторы в продолжении поста.
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Boom shakalaka
7 часов назад
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товарищ за углом
7 часов назад
С Ильича поржал. Смачно придумали.
1
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1k
0lov
10 часов назад
ссылка на источник:
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstantsev-razdelyat-tsveta-budut-puskat-zavedeniya-po-qr-427606/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstantsev-razdelyat-tsveta-budut-puskat-zavedeniya-po-qr-427606/
-3
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Карл Фридрих фон Мюнхгаузен
10 часов назад
А потупее картинок не нашлось?
Или это юмор для военных?
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