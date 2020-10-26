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Встреча с прекрасным - демотиваторский подход

Встреча с прекрасным - демотиваторский подход (18 фото)

Автор:
26 октября 2020 10:16
Сообщество : Юмор
Метки: демотиваторы   искусство   юмор   
5594
18
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Изобразительное искусство глазами авторов демотиваторов

Источник:

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Метки: демотиваторы   искусство   юмор   
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34  комментария
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961
Мистер Фикс 12 часов назад
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Встреча с прекрасным - демотиваторский подход
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2k
Alakazam 2 минуты назад
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Скрепаль
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2k
Alakazam 4 минуты назад
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По методу Малышевой
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0
д 2 часа назад
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0
д 2 часа назад
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молодец парень. я бы тоже так девчонку взял
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16
Grom Maisky 7 часов назад
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врач-англичанин...
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2k
Юрий Злой 8 часов назад
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худоватые ноги для такого корпуса
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8k
Андрей Иванов 9 часов назад
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Почему без маски?
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961
Мистер Фикс 12 часов назад
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Родня из деревни погостить приехала
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961
Мистер Фикс 12 часов назад
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У кого-то много свободного времени...
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6k
Михалыч 12 часов назад
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Петя, скажи честно, ты учишься в школе и донатишь навальному?
И это не ты на фото - любитель гжели?
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6k
Invertor 12 часов назад
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Встреча с прекрасным - демотиваторский подход
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15k
Андрей Иванов 13 часов назад
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Кстати, так реакция домочадцев гораздо более натуральная.
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6k
Михалыч 13 часов назад
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Бряхня. Как и много чего на Ивана Васильевича "навешали". Изучали останки, он умер не от удара по голове. Зато мышьяка, в костях, было в большом количестве, как и у Ивана Грозного.
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223
Оксид Бетона Михалыч 12 часов назад
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Иван Васильевич и Иван Грозный - это разные люди? Или я чего-то не догоняю?
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6k
Михалыч Оксид Бетона 12 часов назад
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Это один человек. Иван IV Васильевич (Грозный)
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1k
Ванька Каин Михалыч 12 часов назад
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Иван Васильевич и Иван Грозный это один и тот же человек. Плохо не знать историю!!
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3k
CruelAsm Ванька Каин 10 часов назад
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А Маркс и Энгельс - два разных человека, а Слава КПСС - вообще не человек!
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6k
Михалыч Оксид Бетона 10 часов назад
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Перечитал свой текст. Да, я плохо сформулировал, в спешке. "Умер не от удара по голове" - не Иван Васильевич, я про его сына, что на картине. А мышьяк был в останках обоих, и Ивана Васильевича, и сына.
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15k
Андрей Иванов 13 часов назад
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Стоматология достигла невиданных высот. Теперь металлокерамика не ограничивается челюстями
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31k
Элек Мек 13 часов назад
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Говорит лимитчик мент...
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9k
Хью́берт 13 часов назад
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Майк одобряет.
Майк одобряет.
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31k
Элек Мек 13 часов назад
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Встреча с прекрасным - демотиваторский подход
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9k
Sherion 13 часов назад
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Хорошо хоть не доктор Попов огурцом
Хорошо хоть не доктор Попов огурцом
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9k
Sherion 13 часов назад
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Это уже совсем другая картина "Монне лижут"
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31k
Элек Мек 13 часов назад
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Надавил на клаксон.
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