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"Пункт назначения" из Индии

"Пункт назначения" из Индии

Автор:
29 января 2025 11:12
Сообщество : Аварии
Метки: Авто   Видео   ДТП   Дерево   Индия   аварии   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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Водитель грузовика зацепил дерево, которое свалилось на мотоцикл. Пишут, что погибла учительница. Индия.
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Метки: Авто   Видео   ДТП   Дерево   Индия   аварии   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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2  комментария
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189k
parallax 36 минут назад
В Индии такой треш каждый день. Там нет ни правил, ни безопасных дорог.
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12k
Алексей Час назад
Мацацикл оказался в нужном месте в нужное время
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 2414 постов (2443 в горячем)

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