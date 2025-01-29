"Пункт назначения" из Индии

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Водитель грузовика зацепил дерево, которое свалилось на мотоцикл. Пишут, что погибла учительница. Индия.
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Метки: Авто Видео ДТП Дерево Индия аварии авто аварии автомир автомобили грузовик машина мотоцикл смертельное ДТП
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