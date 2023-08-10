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Бутылка воды против перцового баллончика. Странное обучение ПДД

Бутылка воды против перцового баллончика. Странное обучение ПДД

Автор:
10 августа 2023 11:13
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перцовый баллончик   рукоприкладство   учитель   
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Водителям в Нижнем Новгороде живётся очень скучно, вот и придумывают себе проблемы на ровном месте. К счастью, обошлось без крайностей.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перцовый баллончик   рукоприкладство   учитель   
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11  комментариев
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18k
Роберт Шекли 2 часа назад
Синхронное закрытие дверей
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11k
Dihydrogen Monoxide 13 минут назад
Шкодовод придурок. Встал в полосе только прямо на зеленый свет(возможно налево хотел повернуть, но поворотника невидно), а нивовод в него чуть не въехал. Надо было въехать))
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7k
Pravednik84 Час назад
Ну тут должен принять сторону Нивовода - скорее всего Шкода встала на поворот не в своём ряду (ну очень редко поворот из 3х рядов, но увы, разметки и знаков не вижу). Так же нивовод сперва вышел без баллончика - просто хотел объяснить неправоту оппонента. Далее - действия шкодовода с бутылкой можно трактовать по разному - а ну как там бензин, и нужно бить на опережение?
Если я правильно оценил ситуацию с разметкой, то нивовод мною оправдан на 95%. 5% снимаю за то, что вовсе возит с собой перцовку, знакомый при виде перцовки сразу накостылял и пояснил, что если бы в него брызнули, то могли бы забить нафиг, что с ним однажды и произошло (ну не нафиг забили, но в больничке пришлось полежать), этот инцидент даже был зарегистрирован в полиции, теперь при виде его не доставайте баллончик - он будет бить вдумчиво и жестоко.
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0
Денис Pravednik84 42 минуты назад
Этот чепух на ниве плюнул, а потом схватился за балон, конченый...
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11k
Кот Бегемот 2 часа назад
СТРАШНАЯ история!
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2k
kuchipachi 2 часа назад
на шкоде, конечно непонятный тип... а так, только намусорили и экологию подпортили. зато как синхронно закрыли двери)
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28k
Lehoia 2 часа назад
Биба и Боба, два Д...ба.
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