Бутылка воды против перцового баллончика. Странное обучение ПДД

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Водителям в Нижнем Новгороде живётся очень скучно, вот и придумывают себе проблемы на ровном месте. К счастью, обошлось без крайностей.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина перцовый баллончик рукоприкладство учитель
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Если я правильно оценил ситуацию с разметкой, то нивовод мною оправдан на 95%. 5% снимаю за то, что вовсе возит с собой перцовку, знакомый при виде перцовки сразу накостылял и пояснил, что если бы в него брызнули, то могли бы забить нафиг, что с ним однажды и произошло (ну не нафиг забили, но в больничке пришлось полежать), этот инцидент даже был зарегистрирован в полиции, теперь при виде его не доставайте баллончик - он будет бить вдумчиво и жестоко.
Как это не видно? на 0:00 секунде отлично разметка видна.