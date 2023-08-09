Самоустранение об бетономешалку

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7 августа в Ижевске 61-летнее тело с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Лада Гранта выехало на встречную полосу и врезалось в бетономешалку МАЗ. От прохождения медицинского освидетельствования оно отказалось. Ранее водитель уже лишался водительских прав за нетрезвую езду.
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