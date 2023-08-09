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Самоустранение об бетономешалку

Самоустранение об бетономешалку

Автор:
09 августа 2023 10:14
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   алкота   бетономешалка   машина   
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7 августа в Ижевске 61-летнее тело с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Лада Гранта выехало на встречную полосу и врезалось в бетономешалку МАЗ. От прохождения медицинского освидетельствования оно отказалось. Ранее водитель уже лишался водительских прав за нетрезвую езду.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   алкота   бетономешалка   машина   
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8  комментариев
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3k
Александр 2 часа назад
Регу за операторскую работу 5. Идеально выбрал точку для съемки.
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168
Иван 56 минут назад
Пьянь эту в бетон закатать!!!
Он уже не исправим!
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1k
Алексей Гулевич Час назад
регу свезло ....
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40
Александр Вьюшков Час назад
Участник ралли "Шёлковый бетон")))
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5k
Александр Час назад
Заливать надо было сразу! Один хрен, бетон в утиль...
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15k
banzai7 2 часа назад
Пока ждут гайцов бетон застынет
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