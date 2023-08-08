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Перестроение на все деньги

Перестроение на все деньги

Автор:
08 августа 2023 12:31
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло 6 августа в Индии. Этим мотоциклистам судьба водитель грузовика дал второй шанс. Интересно, воспользуются они зеркалами в следующий раз?

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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