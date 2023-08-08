Перестроение на все деньги

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ДТП произошло 6 августа в Индии. Этим мотоциклистам
судьба водитель грузовика дал второй шанс. Интересно, воспользуются они зеркалами в следующий раз?
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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