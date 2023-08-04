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Осторожно, за рулём слепой профессионал

Осторожно, за рулём слепой профессионал

Автор:
04 августа 2023 09:59
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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30 июля в Карелии водитель фургона не заметил медленно едущего, с включённым светом и ничего не нарушающего мотоциклиста, и сбил его. 41-летнему мотоциклисту потребовалась госпитализация.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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3  комментария
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19k
Александр 57 минут назад
Фара светит, значит двигался мот со скоростью света.


Такие придурки при левом повороте и белаз не увидят
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1k
Олег 17 секунд назад
Я хрустов не воспринимаю за участников движения. Не знаю почему.
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7k
Pravednik84 36 минут назад
Только за сегодня 2 видео с неадекватными автомобилистами.
Мне всё больше нравится популярная тут идея выгнать двухколёсников на проезжую часть.
Одних раздавят, другие сядут.
Ссылка coub.com
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