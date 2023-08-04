Осторожно, за рулём слепой профессионал

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30 июля в Карелии водитель фургона не заметил медленно едущего, с включённым светом и ничего не нарушающего мотоциклиста, и сбил его. 41-летнему мотоциклисту потребовалась госпитализация.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина мотоцикл
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Такие придурки при левом повороте и белаз не увидят
Мне всё больше нравится популярная тут идея выгнать двухколёсников на проезжую часть.
Одних раздавят, другие сядут.