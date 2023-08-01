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У них там своя атмосфера

У них там своя атмосфера

Автор:
01 августа 2023 10:23
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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В Волгограде пенсионерка переходила дорогу рядом с пешеходным переходом и попала под колёса автомобиля BYD, под управлением 35-летнего водителя, который вообще непонятно куда смотрит. Пенсионерку с травмами доставили в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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10  комментариев
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2k
kuchipachi Час назад
сейчас вот во вчерашнем посте человеку отвечал про смотреть по сторонам. думаю можно и тут повториться: прежде чем обвинять пешехода в том, что он не смотрит по сторонам, убедитесь, что ваши родители, сестры, братья и другие друзья-знакомые, особенно далекие от вождения, при переходе через ПП делают это так, как вы считаете нужным. проведите опрос своих знакомых, какой процент из них крутит беспрерывно по сторонам и идеально безопасно переходит дорогу. думаю процент у всех будет аккуратных пешеходов невелик. особенно у людей в возрасте выше 50 лет и далеких от вождения авто.
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4k
Денис 11 минут назад
В ПДД нет "рядом" или по зебре или нет.
Тут не по зебре, читай "в неположенном месте"
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7k
Echo 54 минуты назад
Бабка упала, водитель наторожился
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5k
Евгений Д Час назад
Что о смотря по видео видно, что у них там ни кто ни кого не пропускает
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152
Виталий Гедрис Час назад
Шла не по зебре, машину видела. Подпрыгнула красиво. Водятел не смотрел на дорогу. Виноват.
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2k
kuchipachi Час назад
опять пешеход-негодяй, который не смотрит на дорогу и не убеждается, что его видят...
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