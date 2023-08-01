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В Волгограде пенсионерка переходила дорогу рядом с пешеходным переходом и попала под колёса автомобиля BYD, под управлением 35-летнего водителя, который вообще непонятно куда смотрит. Пенсионерку с травмами доставили в больницу.
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