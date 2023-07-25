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Призрачный гонщик. Польская версия

Призрачный гонщик. Польская версия

Автор:
25 июля 2023 10:10
Сообщество : Мото
Метки: Видео   Прикол   в мире   мото   огонь   поляк   фейл   
1466
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Поляк был вынужден прервать свою поездку из-за загоревшегося транспортного средства. Момент возгорание и попытка спасения железного двухколёсного друга попали на видео.

Призрачная курва наносит удар.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   мото   огонь   поляк   фейл   
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9  комментариев
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13k
..: Атеист :.. 58 минут назад
Вот! что бы у всех ночных пердунов на этих тарантасах - такое случалось! в край уже зае.
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9k
krivsan 2 минуты назад
о курва,пше неможа ожень поменети
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951
Бобр 6 минут назад
а где огнетушитель и аптечка?
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Представил ...Контранаступ по-польски
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281
Алексей Бляйбтрой 41 минуту назад
о курва я пердолю?(с)
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10k
Игорь 50 минут назад
тушить ногами - ну для поляка - наверное нормально
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2k
Kesha Час назад
я курва, я пердоле
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