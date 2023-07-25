Призрачный гонщик. Польская версия

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Поляк был вынужден прервать свою поездку из-за загоревшегося транспортного средства. Момент возгорание и попытка спасения железного двухколёсного друга попали на видео.
Призрачная курва наносит удар.
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