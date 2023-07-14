Борьба за парковочное место

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Помимо помятого бампера, судя по тому как весело машина в какой-то момент поехала, он похоже, сломал штифт паркинга (если АКПП), ну или первую передачу обнулил на МКПП.
Так то да, я обратил внимание, что Вы воспользовались словарём)))
Так что в данном случае парковаться точно нельзя. А о принадлежности. Ещё раз посмотрите на детскую площадку, которая вместе с прилегающей территорией точно находится на чьём-то балансе. И в зависимости от региона будет наказание за парковку на газоне или за неправильную парковку.