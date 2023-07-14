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Борьба за парковочное место

Борьба за парковочное место

Автор:
14 июля 2023 11:07
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   борьба   водитель   люди   машина   парковочное место   
1385
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Бессмысленная и беспощадная борьба за парковку на газоне.

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Метки: Видео   авто   борьба   водитель   люди   машина   парковочное место   
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15  комментариев
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54k
dima423 Час назад
Епанутым нет покоя...)
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3k
Кирилл 4 минуты назад
так может он наоборот молодец, вытолкал нарушителя с газона?
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6k
vasilykopkov 4 минуты назад
Что-то я не понял, чем его не устроило место рядом.
Помимо помятого бампера, судя по тому как весело машина в какой-то момент поехала, он похоже, сломал штифт паркинга (если АКПП), ну или первую передачу обнулил на МКПП.
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49k
turyst 5 минут назад
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10k
Б.Касторский Полчаса назад
Личное место может быть куплено и оформлено, либо взято в аренду. И оно точно не на газоне. Просто два не очень умных человека решили, что им так будет удобно. А один ещё и считает, что это его личное место.
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174
Уверенный пользователь Полчаса назад
почему они ставят авто на газоне?
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10k
Борис Карабанов 36 минут назад
Необходимо дать некоторые пояснения относительно "газона". В провинции немного всё не так, нежели в столицах и крупных городах. Очень-очень-очень далеко не всё то, что не заасфальтировано и не покрыто плиткой является газоном. Это места (сильно преобладающие по площади), где просто нет асфальта.
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2k
Сергей 37 минут назад
оба [мат] по газонам стоят и с говна сходят крича "ЭТО МОЁ МЕСТО!", хоти никаких прав на "место" нет и стоять на газона нельзя. [мат], хуле.
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29k
Serg2001 53 минуты назад
И оба свинтуса на газоне... Ну или что там от него осталось после таких жильцов.
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