Как выглядит идеальный автоинструктор

Работать с девушками и ни разу не повысить на них голос - это высший пилотаж. Смотрим и наслаждаемся.
Если вы думаете, что автоинструкторы в большинстве случаев хамы, матершинники и истерики, то спешим доказать, что это не так. Подопечным девушкам этого учителя вождения крупно повезло. Есть мнение, что он не настоящий, хотя такое количество видео подтверждает его реальность.
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Очень хотелось бы знать, как зовут этого героя, ведь справиться с ученицами (такими разными и почти всегда чуточку бестолковыми) и не сорваться - дорогого стоит!
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Учился я на разбитом жигуле, который и до аварии с проводов заводился.
День экзамена. Сдающего передо мной с позором выгнали за то, что не смог даже тронуться. Приглашают меня за руль, а у меня мандраж. Сажусь, слышу отсутствие рокота двигателя, вижу что на приборной какие то лампочки горят (я хз что за лампочки)... ну понимаю - машина на зажигании и надо подсоединить повод стартера - ныряю под руль и... и... не вижу проводов. Поворачиваюсь к уже прифигевшему экзаменатору и спрашиваю "а как её заводить?", степень его офигевания возросла до лёгкой паники...
Но в итоге сдал.