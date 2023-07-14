Как выглядит идеальный автоинструктор

Если вы думаете, что автоинструкторы в большинстве случаев хамы, матершинники и истерики, то спешим доказать, что это не так. Подопечным девушкам этого учителя вождения крупно повезло. Есть мнение, что он не настоящий, хотя такое количество видео подтверждает его реальность.



