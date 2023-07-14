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Как выглядит идеальный автоинструктор

Как выглядит идеальный автоинструктор

Автор:
14 июля 2023 08:15
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   автоинструктор   водитель   вождение   дорога   женщина за рулем   идеальный автоинструктор   права   учитель вождения   экзамены на вождение   
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Работать с девушками и ни разу не повысить на них голос - это высший пилотаж. Смотрим и наслаждаемся.

Если вы думаете, что автоинструкторы в большинстве случаев хамы, матершинники и истерики, то спешим доказать, что это не так. Подопечным девушкам этого учителя вождения крупно повезло. Есть мнение, что он не настоящий, хотя такое количество видео подтверждает его реальность.


Очень хотелось бы знать, как зовут этого героя, ведь справиться с ученицами (такими разными и почти всегда чуточку бестолковыми) и не сорваться - дорогого стоит!

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Метки: Видео   автоинструктор   водитель   вождение   дорога   женщина за рулем   идеальный автоинструктор   права   учитель вождения   экзамены на вождение   
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3k
Radugananebe 18 минут назад
Какая выдержка!
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4k
просто Дмитрий Минуту назад
Просмотрел. Получил удовольствие !!! класс!
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 минуты назад
прикольный дядька, с юмором и сарказмом учит. так лучше запоминают ! это же на позитиве !
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4k
Влад 10 минут назад
Человек занимается своим делом. Он даже удовольствие получает от того, чем зарабатывает. Нашёл себя!
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7k
Pravednik84 16 минут назад
Я вспомнил как я на права сдавал)))
Учился я на разбитом жигуле, который и до аварии с проводов заводился.
День экзамена. Сдающего передо мной с позором выгнали за то, что не смог даже тронуться. Приглашают меня за руль, а у меня мандраж. Сажусь, слышу отсутствие рокота двигателя, вижу что на приборной какие то лампочки горят (я хз что за лампочки)... ну понимаю - машина на зажигании и надо подсоединить повод стартера - ныряю под руль и... и... не вижу проводов. Поворачиваюсь к уже прифигевшему экзаменатору и спрашиваю "а как её заводить?", степень его офигевания возросла до лёгкой паники...
Но в итоге сдал.
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