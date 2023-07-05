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Житель Алматинской области на мопеде на полном ходу врезался в металлические ворота. В момент аварии 42-летний мужчина был не один, а с ребенком. От полученных травм девочка 2017 года рождения скончалась, горе-отец в больнице.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Ребенка жалко.