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Зачем он так сделал?

Зачем он так сделал?

Автор:
05 июля 2023 11:09
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Житель Алматинской области на мопеде на полном ходу врезался в металлические ворота. В момент аварии 42-летний мужчина был не один, а с ребенком. От полученных травм девочка 2017 года рождения скончалась, горе-отец в больнице.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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54k
dima423 Час назад
пистец... похоже на самоубийство ...но какое то тупое
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vasilykopkov 3 минуты назад
Слова "убей себя об стену" некоторые воспринимают буквально....
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8k
Puans-on Полчаса назад
Расслабился и солнце ослепило.
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5k
Трям 48 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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33k
Fat Lynx Час назад
Пи*да рулю...
Ребенка жалко.
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Дальнобой

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