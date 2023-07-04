Самая большая АЗС в мире - 120 колонок

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Крупнейшая в мире автозаправочная станция открылась в американском штате Теннесси. АЗС можно сравнить с небольшим городом: помимо 120 колонок здесь имеется множество дополнительных сервисов.
АЗС занимает площадь почти 7 тысяч квадратных метров. Функционирует круглосуточно, а её работу обеспечивают 350 сотрудников. На территории имеется несколько кафе, магазины, туалеты, зоны отдыха и просторная парковка. Масштабы и статус заправки делают её не только объектом дорожной инфраструктуры, но и местом, привлекательным для туристов.
АЗС открыла компания Buc-ee (основанная в 2003 году), которой принадлежит несколько десятков заправок в южной части США. Сеть также известна тем, что не допускает на свои АЗС магистральные грузовики. По мнению руководства компании, отсутствие «дальнобойщиков» на территориях станций сделает пребывание здесь более безопасным для легкового транспорта и пешеходов.
Эта станция недолго будет считаться самой большой. Фирма уже строит в Техасе новую АЗС, ещё большую по размерам.
АЗС открыла компания Buc-ee (основанная в 2003 году), которой принадлежит несколько десятков заправок в южной части США. Сеть также известна тем, что не допускает на свои АЗС магистральные грузовики. По мнению руководства компании, отсутствие «дальнобойщиков» на территориях станций сделает пребывание здесь более безопасным для легкового транспорта и пешеходов.
Эта станция недолго будет считаться самой большой. Фирма уже строит в Техасе новую АЗС, ещё большую по размерам.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
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