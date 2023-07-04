Самая большая АЗС в мире - 120 колонок

АЗС занимает площадь почти 7 тысяч квадратных метров. Функционирует круглосуточно, а её работу обеспечивают 350 сотрудников. На территории имеется несколько кафе, магазины, туалеты, зоны отдыха и просторная парковка. Масштабы и статус заправки делают её не только объектом дорожной инфраструктуры, но и местом, привлекательным для туристов.



АЗС открыла компания Buc-ee (основанная в 2003 году), которой принадлежит несколько десятков заправок в южной части США. Сеть также известна тем, что не допускает на свои АЗС магистральные грузовики. По мнению руководства компании, отсутствие «дальнобойщиков» на территориях станций сделает пребывание здесь более безопасным для легкового транспорта и пешеходов.



Эта станция недолго будет считаться самой большой. Фирма уже строит в Техасе новую АЗС, ещё большую по размерам.