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Самая большая АЗС в мире - 120 колонок

Самая большая АЗС в мире - 120 колонок

Автор:
04 июля 2023 14:35
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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Крупнейшая в мире автозаправочная станция открылась в американском штате Теннесси. АЗС можно сравнить с небольшим городом: помимо 120 колонок здесь имеется множество дополнительных сервисов.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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60k
pynh 2 часа назад
Небольшой город? 70 соток? Автор копипастил и не думал, или действительно ебобо?
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Vlamir 6 минут назад
Вначале прочитал: "Самая большая АЭС в мире - 120 колонок!"
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