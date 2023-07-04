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Чуть не угробил собственных детей

Чуть не угробил собственных детей

Автор:
04 июля 2023 12:30
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   ремень безопасности   
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ДТП с просторов Китая. Водитель отвлёкся от дороги, а затем резко дёрнул рулём и потеряв управление совершил ДТП. Маленькие дети не были пристёгнуты ремнями безопасности и вылетели из автомобиля через дверь.

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Метки: Видео   ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   ремень безопасности   
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1  комментарий
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871
Шурман 58 минут назад
Поднял и бросил , ладно они как кролики , я тоже самое про арабов говорю . Ну бегут Мухаммеды и Ахмеды под машину и мать и отец идут спокойненько , ну погибнут еще родят , про презервативы и спирали и тд они не знают .
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