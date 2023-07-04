Чуть не угробил собственных детей

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ДТП с просторов Китая. Водитель отвлёкся от дороги, а затем резко дёрнул рулём и потеряв управление совершил ДТП. Маленькие дети не были пристёгнуты ремнями безопасности и вылетели из автомобиля через дверь.
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