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Пьяный нивовод впечатал девушку в стену

Пьяный нивовод впечатал девушку в стену

Автор:
30 июня 2023 10:03
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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29 июня в городе Нерехте Костромской области на улице Металлистов водитель автомобиля Лада Нива в состоянии алкогольного опьянения впечатал в дом девушку пешехода. Сообщается, что она жива и доставлена в медицинское учреждение. По словам очевидцев, девушка была беременна.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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12  комментариев
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15k
ss 2 часа назад
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russger 15 минут назад
Давно пора уже вождение под бухлом/наркотой приравнивать к покушению на убийство. Готов на свой член поспорить, что после годика такого закона в десятки раз меньше дтп станет
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19k
Robin Hood 38 минут назад
Надо ...
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4k
Григорий 45 минут назад
что за ублюдочный плеер?! видос террабайт весит? это говно не грузится
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238
piharev1 Час назад
ну и че такого??? этих девушек как го.вна за баней
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56k
Олег Час назад
я-б казнил.... суд и пара лет колонии-поселения будет слишком гуманно
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926
ruslan d 2 часа назад
Жесть , но по закону можно посадить только когда уже все случилось ...
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Аж мороз по коже.
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