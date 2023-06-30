Пьяный нивовод впечатал девушку в стену

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29 июня в городе Нерехте Костромской области на улице Металлистов водитель автомобиля Лада Нива в состоянии алкогольного опьянения впечатал в дом девушку пешехода. Сообщается, что она жива и доставлена в медицинское учреждение. По словам очевидцев, девушка была беременна.
от очевидцев: «Молодую 18-летнюю девочку сбили. Беременная. Переломы конечностей, тазобедренный, лобковая кость».
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