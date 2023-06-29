FISHKINET
Сообщество Аварии 6849 постов • 547 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Впечатал прохожую в стену дома

Впечатал прохожую в стену дома

Автор:
29 июня 2023 10:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
735
1
1
Город Лесном Свердловской области 72-летний водитель на автомобиле Волга выехал на тротуар и впечатал в стену 43-летнюю прохожую. У женщины переломы ног и травматический шок, её увезли в больницу. По данным ГИБДД, у пенсионера стаж 20 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Медосвидетельствование показало, что он был трезв.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Shtoppi 36 минут назад
<<...72-летний водитель...>>
------
педали перепутал на старости лет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир 5 минут назад
по телеку показали,дед сказал тормоза отказали.только не понятно нахрена на людей рулить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
pynh Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18934



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#позитив#история#аварии#США#Россия#полиция#смешно
#Юмор#машина#животные#Автовсячина#люди#ДТП#авто аварии#закон#скандал#шоу бизнес
#автомобили#интересно#в мире#Прикол#подборка#кино#факты#добро#забавно#собака
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться