Впечатал прохожую в стену дома

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Город Лесном Свердловской области 72-летний водитель на автомобиле Волга выехал на тротуар и впечатал в стену 43-летнюю прохожую. У женщины переломы ног и травматический шок, её увезли в больницу. По данным ГИБДД, у пенсионера стаж 20 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Медосвидетельствование показало, что он был трезв.
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педали перепутал на старости лет?