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Штраф за тонировку хотят отменить. Опять!

Штраф за тонировку хотят отменить. Опять!

Автор:
28 июня 2023 14:28
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   закон   машина   тонировка   штраф   
1278
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Хорошая новость для отечественных автолюбителей. В скором времени штраф за тонировку в автомобилей может быть отменён. Это означает, что можно будет ездить с затонированными стеклами, не боясь попасться на глаза сотруднику ГИБДД. Проект поправок в КоАП уже внесён в Государственную Думу.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   закон   машина   тонировка   штраф   
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13  комментариев
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10k
Б.Касторский Час назад
Не мог понять запрета на тонировку. Не мешала она никогда. Конечно покупать нужно было хорошо и в нормальном месте клеить.
Разрешат и правильно сделают.
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26k
Matrosskin 14 минут назад
А чего в этой новости хорошего ? Длбйобов, наглухо всё тонирующих больше будет на дороге ?
А касательно - "да нормально всё видно!" - купил как то такую тачку, с тонированными передними боковыми. Приличной плёнкой, хорошо сделанной. Хуже через неё видимость, хуже. Причём в самых поганых местах - всякие выезды/вьезды, места сгде с солнца переход в тень и плохо видно пешеходов. Без всяких штрафов содрал и рад был. Но боковые ладно, дебилы же на радостях и лобаш рубероидом затянут
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29
Скфрлчшч 20 минут назад
Во Владикавказе, например, его вообще никогда не было.
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17k
Сергей 41 минуту назад
Во работа в Думе! Ввести промилле - отменить промилле, ввести ограничение скорости - отменить ограничение скорости, ввести запрет на тонировку - отменить запрет на тонировку! Красота!
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6k
ManRox 56 минут назад
Сейчас разрешат, все кинутся тонировать... через пару лет опять запретят, эдакие качели сбора денег - тонировка / штрафы
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804
Сергей Добров 57 минут назад
Самое время позволить всем наглухо тонировать ТС
Прям идеальный момент выбрали
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14k
Александр Час назад
А у нас так всегда, когда "проблем нет", то "зимнее время" туда-сюда" гоняем, то "курить-не курить".... Сейчас самая актуальная проблема - тонировка!
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911
ruslan d Час назад
И время на летнее и зимнее снова менять , да и со значком шипы надо что-то сделать
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10k
SSD Час назад
...а потом опять штрафы введут))) Это как с буквой "Ш", то надо, то не надо...
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