Штраф за тонировку хотят отменить. Опять!

Хорошая новость для отечественных автолюбителей. В скором времени штраф за тонировку в автомобилей может быть отменён. Это означает, что можно будет ездить с затонированными стеклами, не боясь попасться на глаза сотруднику ГИБДД. Проект поправок в КоАП уже внесён в Государственную Думу.

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