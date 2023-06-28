Штраф за тонировку хотят отменить. Опять!

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Хорошая новость для отечественных автолюбителей. В скором времени штраф за тонировку в автомобилей может быть отменён. Это означает, что можно будет ездить с затонированными стеклами, не боясь попасться на глаза сотруднику ГИБДД. Проект поправок в КоАП уже внесён в Государственную Думу.
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Разрешат и правильно сделают.
А касательно - "да нормально всё видно!" - купил как то такую тачку, с тонированными передними боковыми. Приличной плёнкой, хорошо сделанной. Хуже через неё видимость, хуже. Причём в самых поганых местах - всякие выезды/вьезды, места сгде с солнца переход в тень и плохо видно пешеходов. Без всяких штрафов содрал и рад был. Но боковые ладно, дебилы же на радостях и лобаш рубероидом затянут