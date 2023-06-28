Без ДТП. Как не надо совершать обгон

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Под Северодвинском водитель белого автомобиля Шкода Рапид пошёл на обгон, но увидев встречную машину свернул на обочину, где его едва не занесло. Автор пишет, что у него камнем разбило решетку радиатора.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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