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Без ДТП. Как не надо совершать обгон

Без ДТП. Как не надо совершать обгон

Автор:
28 июня 2023 10:42
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Под Северодвинском водитель белого автомобиля Шкода Рапид пошёл на обгон, но увидев встречную машину свернул на обочину, где его едва не занесло. Автор пишет, что у него камнем разбило решетку радиатора.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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48k
turyst 8 минут назад

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197
Viatcheslav Kouznetsov 8 минут назад
Называется обгон за обгоняющим...Он-то впереди всё видел, спокойно ушел на свою полосу, а рапид за ним погнался вслепую...Один раз такое и со мной было, теперь обгоняю только если всё просматривается....Ну хорошо то, что хорошо кончается. Впредь думать будет....
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1k
surgy 18 минут назад
В машине автора наклейка на капоте, все видео на неё смотрел с мыслью: охотники за приведениями едут)))
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624
cdzpm 55 минут назад
Одно из немногих видео с регистратора в нормальном качестве
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9k
Борис Карабанов Час назад
Если разбило решётку радиатора, то факт ДТП налицо.
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