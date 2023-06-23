Внимание, сейчас будет "фокус"

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В Краснодаре водитель автомобиля Форд Фокус пытался опередить скутериста, но манёвр ему не удался. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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