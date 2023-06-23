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Внимание, сейчас будет "фокус"

Внимание, сейчас будет "фокус"

Автор:
23 июня 2023 10:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Краснодаре водитель автомобиля Форд Фокус пытался опередить скутериста, но манёвр ему не удался. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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1k
Максим Макашев 37 минут назад
"фокусник" вообще то САМ стал инициатором ДТП
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1k
Леший 8 минут назад
оба болтались по полосам как х*р в проруби.....
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24k
MrGod 24 минуты назад
Главное сразу наехать, потом, когда приедут ДПС они разъяснять кто обосрался на фокусе)))
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