Не уступил дорогу и погиб

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В Волгограде на пересечении улицы Брестской и проспекта Столетова 28-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не уступил дорогу автомобилю Мерседес. В результате ДТП водитель Киа скончался на месте, а его годовалый пассажир был доставлен в больницу. Водитель Мерседеса не пострадал.
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Моё мнение что тут два раздельных вопроса...
- нарушение ПДД водителем КИА привело к аварии
- нарушение ПДД мерсом привело к смерти
Соответственно мерс должен отвечать за смерть водителя ибо управлял источником повышенной опасности.
Тут либо по газам, либо за 5 метров до.