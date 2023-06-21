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Не уступил дорогу и погиб

Не уступил дорогу и погиб

Автор:
21 июня 2023 11:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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В Волгограде на пересечении улицы Брестской и проспекта Столетова 28-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не уступил дорогу автомобилю Мерседес. В результате ДТП водитель Киа скончался на месте, а его годовалый пассажир был доставлен в больницу. Водитель Мерседеса не пострадал.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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6  комментариев
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10k
Б.Касторский 46 минут назад
Сколько глупых людей. Вроде логично, если быть внимательным и соблюдать ПДД, то абсолютное большинство аварий можно избежать. Но нет, ведь на кону несколько секунд сэкономленного времени! Газ в пол и не важно, что везёшь ребёнка.
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24k
Павел Плеханов Минуту назад
Судя по всему, мерс шёл с превышением (это к экспертам).
Моё мнение что тут два раздельных вопроса...
- нарушение ПДД водителем КИА привело к аварии
- нарушение ПДД мерсом привело к смерти
Соответственно мерс должен отвечать за смерть водителя ибо управлял источником повышенной опасности.
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334
Кирилл Башков 12 минут назад
Вот почему мерин столько стоит...
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5k
satra Полчаса назад
Есть такие люди, которые выезжают на траекторию главной и ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ.
Тут либо по газам, либо за 5 метров до.
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9k
SSD Полчаса назад
Сложно уступить дорогу "самолету". Сколько мерс ехал? Явно не 60.
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334
Кирилл Башков SSD 12 минут назад
да, может и 40
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