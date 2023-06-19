Новая фобия разблокирована

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Не понятно куда так торопился водитель грузовика и удивляют стальные нервы у водителя легкового транспорта. ДТП произошло в подмосковном Обнинске.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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