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Новая фобия разблокирована

Новая фобия разблокирована

Автор:
19 июня 2023 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Не понятно куда так торопился водитель грузовика и удивляют стальные нервы у водителя легкового транспорта. ДТП произошло в подмосковном Обнинске.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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6k
V2.Smirnov 57 минут назад
Что, кстати, в таких случаях делать? Стоять и ждать ГИБДД? Грузовик-то, небось, свалил. А потом куда? В страховую с видео?
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23k
homerchik 13 минут назад
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150
Иван Полчаса назад
Обнинск к Калужской области относится!
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12k
Проктолог-иллюзионист 36 минут назад
Не самая лучшая идея ходить вот так с задумчивым видом посреди трассы, еще и с ограниченным обзором. Даже знака не выставил.
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