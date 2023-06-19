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Красивый полёт "слепого" мотоциклиста

Красивый полёт "слепого" мотоциклиста

Автор:
19 июня 2023 10:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В подмосковном Королёве мотоциклист допустил столкновение с автомобилем, остановившимся пропустить пешеходов на пешеходном переходе. Сообщается, что мотоциклист не пострадал. Видео ДТП с двух ракурсов.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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15  комментариев
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23k
SolomonA 2 часа назад
К дождю, не иначе...
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14k
котегRUS 4 минуты назад
хруст - он и есть хруст..
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22k
BiZ 8 минут назад
не зачет. не хватило полметра до посадки на крышу.
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48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 22 минуты назад
водитель регика музыку в тему переключил. под орган нужен был бы другой "результат".
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28k
Молчун Полчаса назад
Не фига себе у него музыка! Старовер?
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25k
Михаил Сметанкин 41 минуту назад
Первосезонник походу. Ну, теперь он знает, зачем нужно соблюдать дистанцию )))
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519
Vladimir Tolkunov Час назад
Тут надо обязательно писать, смотреть со звуком, музыка у регика отражает полную степень всех наших глубин.
Тонированный визор зло, пешеходный переход видно очень хорошо.
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Зато не свалит, как они это часто делают, поцарапав чужое авто. Оплатит ремонт автомобиля. Сказал бы, что станет умнее, но хрусты редко меняются.
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11k
ScorpionDS 2 часа назад
Неплохо бы дрогу расширить, как-то слишком плотное движение ...
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Вах, какой кульбит! Циркач, не иначе.
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