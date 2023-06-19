Красивый полёт "слепого" мотоциклиста

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В подмосковном Королёве мотоциклист допустил столкновение с автомобилем, остановившимся пропустить пешеходов на пешеходном переходе. Сообщается, что мотоциклист не пострадал. Видео ДТП с двух ракурсов.
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Тонированный визор зло, пешеходный переход видно очень хорошо.