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Объехал пробку и создал ещё большую пробку

Объехал пробку и создал ещё большую пробку

Автор:
16 июня 2023 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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14 июня в Санкт-Петербурге на съезде с Шафировского на Пискаревский проспект водитель автомобиля Renault Sandero хотел объехать пробку, но притерся к автомобилю с видеорегистратором, чем устроил большой затор.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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22k
BiZ 11 минут назад
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3
kamcha63 15 минут назад
Водитель с регистратором видел же что сандеро мечется на дороге и въехал в него. Зачем?
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10k
Том Сойер Час назад
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