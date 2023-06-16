Объехал пробку и создал ещё большую пробку

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14 июня в Санкт-Петербурге на съезде с Шафировского на Пискаревский проспект водитель автомобиля Renault Sandero хотел объехать пробку, но притерся к автомобилю с видеорегистратором, чем устроил большой затор.
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