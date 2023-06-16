Вижу цель - не вижу препятствий

В Чебоксарах во дворе одного из жилых домов женщина-водитель автомобиля Лада Веста Кросс решила развернуться, но не заметила ограждающую полусферу. Как говорится, с кем не бывает. Надо отметить хорошую проходимость отечественного автомобиля.

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