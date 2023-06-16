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Вижу цель - не вижу препятствий

Вижу цель - не вижу препятствий

Автор:
16 июня 2023 10:36
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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В Чебоксарах во дворе одного из жилых домов женщина-водитель автомобиля Лада Веста Кросс решила развернуться, но не заметила ограждающую полусферу. Как говорится, с кем не бывает. Надо отметить хорошую проходимость отечественного автомобиля.
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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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13  комментариев
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5k
Stas Час назад
Это просто на вечер себе место забронькала)))) потом также и отодвинет камуФек))))
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4k
Natalia 3 минуты назад
Прикольная у нее реакция. А ведь вместо полусферы там мог оказаться человек или самокатчик, например
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8k
soar 4 минуты назад
А нахрена они там вообще положены?
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5k
!ГЕНнадий Полчаса назад
Было-же ДВЕ полусферы - надо было шарик собрать....
Миссия провалена. (
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19k
Александр Час назад
Для чего те полусферы там поставили, непонятно
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