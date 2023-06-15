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А вы заметили оленя?

А вы заметили оленя?

Автор:
15 июня 2023 10:18
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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Менее часа назад на одном из перекрёстков в Шадринске произошло ДТП. Пишут, что все живы. Видео с камеры уличного наблюдения.
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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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V2.Smirnov Полчаса назад
Ну, олень на первом ясен точно! Это - начальник транспортного департамента города. Потому как сквозной перекресток с шестиполосным бульваром БЕЗ светофора - это полный п...
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