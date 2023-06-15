А вы заметили оленя?

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Менее часа назад на одном из перекрёстков в Шадринске произошло ДТП. Пишут, что все живы. Видео с камеры уличного наблюдения.
И через 20 минут на другом перекрёстке...
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Метки: ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео машина
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