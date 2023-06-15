А вы заметили оленя?

Менее часа назад на одном из перекрёстков в Шадринске произошло ДТП. Пишут, что все живы. Видео с камеры уличного наблюдения.

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Менее часа назад на одном из перекрёстков в Шадринске произошло ДТП. Пишут, что все живы. Видео с камеры уличного наблюдения. 2023-06-15T10:18:22+03:00