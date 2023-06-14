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Поторопился и устроил ДТП

Поторопился и устроил ДТП

Автор:
14 июня 2023 10:20
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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На 317 километре трассы М-9 Балтия водитель автомобиля Форд при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю УАЗ и допустил столкновение с ним. Пострадавших нет, водитель Форда свою вину признал.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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1  комментарий
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jfk 5 минут назад
с такими перестроениями уаза я бы дал обоюдку
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