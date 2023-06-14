Поторопился и устроил ДТП

575
4
1
На 317 километре трассы М-9 Балтия водитель автомобиля Форд при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю УАЗ и допустил столкновение с ним. Пострадавших нет, водитель Форда свою вину признал.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Метки: ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео машина
Новости партнёров
реклама