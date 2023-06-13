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Наказание за парковку у подъезда

Наказание за парковку у подъезда

Автор:
13 июня 2023 08:58
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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Инцидент запечатлела камера домофона в одном из дворов Самары. Наверное, намерения были другие, но так звёзды совпали.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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15  комментариев
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4k
Денис 2 часа назад
Скорее всего там кошак от них спрятался.
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4k
просто Дмитрий Минуту назад
что ни говори.... Умные собаки у дворника
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4k
CCR 41 минуту назад
Наркоту искал.
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1k
Borman 46 минут назад
Песель красава!
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583
Куруш Час назад
Владелец должен проставится этой мадам. Иначе ущерб был бы в разы больше
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16k
Совранский Час назад
Собака друг человека! )))
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14k
Jearom Час назад
да по любому, там кошак прятался... или крыса.
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48k
turyst 2 часа назад
Хм... А сигнализации и там вообще нет?
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Злые вы. Она поиграет и отдаст.
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23k
SolomonA 2 часа назад
Походу скоро эта стая с.п.и.з.д.и.т где-нибудь комплект ключей и просто разберет машину на болты...
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87
дмитрий 2 часа назад
Что не отгрызëм,то обоссым.
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33k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Ещё один пост в пользу отлова и стерилизации диких псов
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635
Nevad Black 2 часа назад
Кошку пытались достать скорее всего
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2k
Alex 2 часа назад
Ништяк!
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