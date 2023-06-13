Наказание за парковку у подъезда

3260
1
1
Инцидент запечатлела камера домофона в одном из дворов Самары. Наверное, намерения были другие, но так звёзды совпали.
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Метки: ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео машина
Новости партнёров
а собачек поставить на довольствие в ближайшем приюте.