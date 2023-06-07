Роуэн Аткинсон раскритиковал электромобили

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К слову, Роуэн Аткинсон обучался электротехнике и электронике, а затем даже получил степень магистра в области систем управления. Свой первый гибридный автомобиль актер приобрел 18 лет назад, а полностью электрический автомобиль - спустя девять лет. Это позволяет делать выводы из опыта владения подобным транспортом.Вопрос с которым Роуэн обратился к общественности, это обязательство Великобритании запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2030. Вопрос - стоит ли это делать? Аткинсон говорит, что эта инициатива основана на выводах, «сделанных только из одной части срока службы автомобиля — того, что выходит из выхлопной трубы».Как и любая новая технология, переход на электромобили не обходится без проблем — это не только гонка за строительством зарядных станций. У общественности также есть опасения по поводу разрядки во время поездок.Электромобили также не решают проблему износа шин, из-за чего микрочастицы, невидимые глазом, могут попасть в наши легкие. Это загрязнение станет еще большим с приходом электромобилей, поскольку их шины сильнее прижимаются к дороге из-за огромного веса литий-ионных аккумуляторов.Аткинсон резюмирует: «Друзья, заботящиеся об окружающей среде, часто спрашивают меня как автомобилиста, стоит ли им покупать электромобиль. Я склонен говорить, что если их машина — старый дизель, и они часто ездят по центру города, им следует подумать о замене. Но в противном случае, стоит подумать. Когда-нибудь электрическая силовая установка принесет реальную пользу для окружающей среды во всем мире, но этот день еще не настал».