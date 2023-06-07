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Роуэн Аткинсон раскритиковал электромобили

Роуэн Аткинсон раскритиковал электромобили

Автор:
07 июня 2023 14:18
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Британия   Роуэн Аткинсон   авто   автомир   автомобили   актёр   кино   машина   мистер бин   электромобиль   
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Известный по роли Мистера Бина актер Роуэн Аткинсони, являющийся заядлый автомобилистом, написал колонку в издании Гардиан, где раскритиковал электромобили. Комик говорит, что электромобили «не кажутся панацеей для окружающей среды, как утверждается». Электромобили питаются от ионно-литиевых батарей, для производства которых требуется «много редкоземельных металлов» и огромное количество энергии.

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Метки: Автовсячина   Британия   Роуэн Аткинсон   авто   автомир   автомобили   актёр   кино   машина   мистер бин   электромобиль   
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9  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Голос разума в мире либеральной рыночной экономики и тотальной либеральной лжи ради бабла.
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18k
sonic24a 8 минут назад
Глубоко капнул магистр.
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22k
BiZ 17 минут назад
"обязательство Великобритании запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2030"
ну, с другой стороны тут ни слова о запрете генераторов..
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29k
Aqueronte 20 минут назад
Электромобили это не про экологию, они про экологию там, где их используют. Все остальное- сплошной вред.
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29k
Григорий Час назад
Аткинсон знатный спец по авто, у него в парке все машины мира побывали. Электромобили тиют два неоспоримых плюса - моментальный старт и нет запаха топлива.
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5k
satra Час назад
Как можно обсуждать такие вопросы в исключительно энергодефицитных странах типа ЮК?
У них с текущим уровнем потребления не все хорошо, а если будет рост на 20-30-40%?
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