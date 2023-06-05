«Москвичи» подорожали с 1 июня

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Москвич с 1 июня поднял цены почти на все кроссоверы, кроме комплектации "комфорт". Цена на эту модификацию осталась на отметке 2 250 000 рублей.
Больше всего подорожал «Москвич 3е». Он прибавил в цене на 58 тысяч рублей. Теперь электрический кроссовер можно купить за 3 558 000 рублей.
«Москвич 3» в базовой комплектации «Стандарт» с механической коробкой передач подорожал на 22 тысячи рублей и теперь стоит 1 992 000 рублей, а версию с «вариатором» теперь можно купить по цене 2 057 000 рублей.
«Москвич 3» в базовой комплектации «Стандарт» с механической коробкой передач подорожал на 22 тысячи рублей и теперь стоит 1 992 000 рублей, а версию с «вариатором» теперь можно купить по цене 2 057 000 рублей.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
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