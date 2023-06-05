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«Москвичи» подорожали с 1 июня

«Москвичи» подорожали с 1 июня

Автор:
05 июня 2023 13:10
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
965
1
Москвич с 1 июня поднял цены почти на все кроссоверы, кроме комплектации "комфорт". Цена на эту модификацию осталась на отметке 2 250 000 рублей.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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9k
МихА 53 минуты назад
Дайте мне 2 ляма на машину и спросите меня, пойду ли я за москвичом
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411
устал я от вас 2 минуты назад
Подорожал? )) То есть это ещё и покупают?
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1k
Koshak 3 минуты назад
О, заодно перепись "недалеких " проведём
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15k
эмосурикат прямоползающий 6 минут назад
их кто-то покупает?
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