Названы самые аварийные дороги Москвы

Самым аварийным по традиции стал МКАД. За три месяца тут произошло 6% от всех столичных аварий. Названы самые опасные участки кольцевой автодороги:



50-й километр (14% всех происшествий на дороге)

30-й километр (11% всех происшествий на дороге)

10-й километр (10% всех происшествий на дороге)

20-й километр (10% всех происшествий на дороге)



Второе место по опасности заняло Варшавское шоссе. На эту автодорогу приходится 1,8% всех аварий городе. На третьем месте — проспект Мира (1,4%). Дмитровское шоссе и Шоссе Энтузиастов расположились на 4 и 5 местах — по 1,2%. На Волгоградском проспекте и Ленинградском шоссе произошло по 1% от всех аварий в Москве. Чуть меньше на Киевском шоссе (0.9%), а также на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице (по 0,8%).



Самыми безопасными дорогами стали Волоколамское шоссе, Ярославское шоссе, Кутузовский проспект и Тверская улица. На них за три месяца произошло менее 0,5% аварий.



Также страховщики назвали самых аварийно-опасных водителей. Согласно их данным, виновниками аварий в Москве чаще всего становятся водители в возрасте от 30 до 39 лет. На их долю приходится 34% всех столичных происшествий на дорогах. 80% всех аварий в Москве совершают мужчины.