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Названы самые аварийные дороги Москвы

Названы самые аварийные дороги Москвы

Автор:
01 июня 2023 16:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
876
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Страховая компания ВСК назвала самые аварийные и опасные дороги Москвы. С января по март этого года число аварий на улицах столицы снизилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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Александр Б. 59 минут назад
По сравнению с рижскими дорогами московские просто что-то чудесное и совершенное.
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