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Быстрый способ растонировать автомобиль

Быстрый способ растонировать автомобиль

Автор:
31 мая 2023 10:20
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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В Волгограде водителя отечественного автомобиля остановили из-за излишне затонированных окон, но на предписание об устранении обстоятельств послуживших совершению административного правонарушения он отреагировал очень оригинально. От тонировки избавился за пару секунд.
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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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24  комментария
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1k
hammog Час назад
Вопрос один, раз всё так просто хули ты до этого ездил как муд@к? Или настолько крут, что закон не писан?
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2k
Nyash 19 минут назад
Зачем . Один вопрос. Зачем делать тонировку такую на боковых стеклах? что в головах?
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1k
SmartCat101 Полчаса назад
очередной идиот на ведре!!!
машину надо было на штрафстоянку как технически неисправное а этого олуха проверить на наркоту
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834
vadimbar 46 минут назад
А теперь к наркологу и психиатру !
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852
Сергей Ковалев Час назад
А чего он лобовое так не растонировал?
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5k
livaneth Час назад
С лобового он плёнку содрал за секунду. Что мешало с боковых содрать?
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3k
poбт Час назад
нууу....
я так понял само стекло черное, а не пленка
иначе как бы оно так разбилось
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963
ruslan d Час назад
Зачем вообще такая тонировка ?
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5k
4ijik Час назад
А ему точно можно за руль садиться с такими реакциями неадекватными???
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74k
Viktor Час назад
Ну ладно там боковые, туда-сюда, но лобовое тёмной плёнкой покрывать - это верх д.о.л.б.о.е.б.и.з.м.а!
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1k
Лебовски Час назад
Гопарь, немного психованный видимо.
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10k
Алексей Час назад
Во мудак! Осколки стекла жопой будет еще пол года чувствовать,даже после пылесоса
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14k
Мистер Фикс Час назад
Позер
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9k
Борис Карабанов Час назад
"Адидасный"?
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251
mosazer Борис Карабанов Час назад
похожж))
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59k
pynh Час назад
потому что эти стекла 500р в базарный день стоят
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