Быстрый способ растонировать автомобиль

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В Волгограде водителя отечественного автомобиля остановили из-за излишне затонированных окон, но на предписание об устранении обстоятельств послуживших совершению административного правонарушения он отреагировал очень оригинально. От тонировки избавился за пару секунд.
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машину надо было на штрафстоянку как технически неисправное а этого олуха проверить на наркоту