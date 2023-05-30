Планы меняются, разворачиваемся

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"В Волгограде 36-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной "Тойота Краун", напротив дома 68 по пр. Университетский совершила наезд на 12-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора в не зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП водитель автомашины "Тойота Краун" и пешеход доставлены в медучреждение", - сообщает местное ГУ МВД,
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Это звучит как будто она виновата. Надо объект сменить.
Как про Остапа Бендера - гражданин О. Бендер попал под лошадь.
В смысле - 12 летний ребёнок попал под машину гражданки переходя дорогу в неположенном месте на красный свет.