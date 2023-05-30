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Планы меняются, разворачиваемся

Планы меняются, разворачиваемся

Автор:
30 мая 2023 08:40
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пешехода сбили   
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"В Волгограде 36-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной "Тойота Краун", напротив дома 68 по пр. Университетский совершила наезд на 12-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора в не зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП водитель автомашины "Тойота Краун" и пешеход доставлены в медучреждение", - сообщает местное ГУ МВД,

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пешехода сбили   
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FatZilla Час назад
>>совершила наезд на 12-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора в не зоны действия пешеходного перехода<<

Это звучит как будто она виновата. Надо объект сменить.

Как про Остапа Бендера - гражданин О. Бендер попал под лошадь.

В смысле - 12 летний ребёнок попал под машину гражданки переходя дорогу в неположенном месте на красный свет.
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25k
Михаил Сметанкин 5 минут назад
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476
Murych Полчаса назад
Писец, стояли бы на середине. Неприятно, но можно потерпеть.
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