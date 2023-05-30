FISHKINET
Сообщество Аварии 6735 постов • 546 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Самокатчик с пассажиром попали в ДТП

Самокатчик с пассажиром попали в ДТП

Автор:
30 мая 2023 08:26
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пешехода сбили   электросамокат   
991
1
1
В Минусинске 28-летний водитель автомобиля "Хонда" на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на электросамокат с 20-летним водителем и 11-летним пассажиром. В результате ДТП они оба были доставлены в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что перед переходом дороги необходимо спешиваться с велосипеда или самоката и переходить дорогу, как пешеход. А также помнить, что электросамокат предназначен для перевозки одного человека, единовременно его не могут использовать несколько человек.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пешехода сбили   электросамокат   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Smiley Час назад
Только ребёнка жалко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
sanchesS80 Полчаса назад
Самокатчики конечно нарушили всё что можно, но и водятел хорош. Он бы и обычного пешехода в такой ситуации сбил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14355



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал
OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличное сравнение

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#люди#животные#авто аварии#история#позитив#интересное#Еда#Автовсячина
#интересно#автомир#Юмор#аварии#кино#факты#СССР#фильм#милота#Англия
#в мире#автомобили#ДТП#забавно#Прикол#фантазия#удивительно#2023#пешехода сбили#креатив
OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал OnePlus 8 взорвался в постели у пользователя, пока он спал Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться