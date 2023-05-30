Самокатчик с пассажиром попали в ДТП

В Минусинске 28-летний водитель автомобиля "Хонда" на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на электросамокат с 20-летним водителем и 11-летним пассажиром. В результате ДТП они оба были доставлены в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что перед переходом дороги необходимо спешиваться с велосипеда или самоката и переходить дорогу, как пешеход. А также помнить, что электросамокат предназначен для перевозки одного человека, единовременно его не могут использовать несколько человек.

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