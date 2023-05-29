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В Москве на Люблинской улице в районе дома 25/1 автомобиль сбил ребёнка перебегавшего дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора. В Дептрансе родителей призвали следить за детьми на дороге.
P.S. Заголовок изменён с "Как нельзя переходить дорогу" на "Почему нельзя ездить на красный". Спасибо комментатору kuchipachi
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Метки: ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео машина
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Но бежать через дорогу нельзя ни в коем случае, как и пересекать её на велике или самокате, ни по переходу ни вне его.
Учите своих детей правильно переходить дорогу. Не быстро не медленно, обычным шагом. Обязательно посмотреть по сторонам, даже если идёте на зелёный. Если обзор загородила машина, нелишне остановиться и вначале выглянуть из-за неё.
Да, если вас собьют на переходе, вы будете правы, но здоровье , а то и жизнь вам никто не вернёт.
Чтобы вообще ничего видно не было.