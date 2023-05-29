В Москве на Люблинской улице в районе дома 25/1 автомобиль сбил ребёнка перебегавшего дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора. В Дептрансе родителей призвали следить за детьми на дороге.

0 P.S. Заголовок изменён с "Как нельзя переходить дорогу" на "Почему нельзя ездить на красный". Спасибо комментатору kuchipachi