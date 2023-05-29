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Почему нельзя ездить на красный

Почему нельзя ездить на красный

Автор:
29 мая 2023 09:33
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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В Москве на Люблинской улице в районе дома 25/1 автомобиль сбил ребёнка перебегавшего дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора. В Дептрансе родителей призвали следить за детьми на дороге.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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20  комментариев
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946
ruslan d 2 часа назад
Виноват ребенок ?
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5k
Babangdida Полчаса назад
Не только на красный, но ещё и реакция как у дохлой крысы - больше полторы секунды. Стал тормозить когда уже ребёнок на капот полез. И полностью проигнорировал причину остановки соседнего ряда.
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12
LostFM 37 минут назад
Вот с этого момента ребенок был на обзоре, но водятел не видел ни ребенка, ни светофора, да и тормозить начал после того как ребенок почти перебежал у него под носом и был сбит... epicfail
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6k
vasilykopkov 48 минут назад
Водила виноват однозначно, ехал на красный.
Но бежать через дорогу нельзя ни в коем случае, как и пересекать её на велике или самокате, ни по переходу ни вне его.
Учите своих детей правильно переходить дорогу. Не быстро не медленно, обычным шагом. Обязательно посмотреть по сторонам, даже если идёте на зелёный. Если обзор загородила машина, нелишне остановиться и вначале выглянуть из-за неё.
Да, если вас собьют на переходе, вы будете правы, но здоровье , а то и жизнь вам никто не вернёт.
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15k
ss 52 минуты назад
Это "кому нельзя выдавать права". Во-первых, красный. Куда он пёрся?! А во-вторых, он же видел, что машины в соседнем ряду остановились и при этом висит знак "пешеходный переход"! То есть этот имбецил или имбецилиха вообще никуда не смотрит?!
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23k
SolomonA 58 минут назад
Тот случай, когда сохранился перед переходом... Но зато, отлетая от капота, он точно знал, что был прав!
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5k
Андрей Час назад (изменен)
Поучительно, что пешеходам всегда надо смотреть по сторонам. Но такого водителя надо кастрировать.
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1k
Жирный бот Час назад
Надеюсь водилу посадят.. Бегать конечно не надо через дорогу..Придурков за рулем, как на видео - много((
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2k
kuchipachi Час назад
я бы назвал видео "почему нельзя ездить на красный"
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956
liveevil Час назад
Больше водяных знаков! БОЛЬШЕ!!!!!
Чтобы вообще ничего видно не было.
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