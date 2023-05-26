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Без ДТП. Тем временем на просторах США

Без ДТП. Тем временем на просторах США

Автор:
26 мая 2023 12:28
Сообщество : Аварии
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В штате Мичиган бык по имени Лестер сбежал от хозяев и вышел на шоссе I-75. На видео с полицейской камеры попала концовка этой погони. Сообщается, что всё закончилось "хэппи-эндом", животное поймано и убрано с проезжей части.

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1  комментарий
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Patmaz 2 часа назад
Ну да. На мясо никто не хочет.
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