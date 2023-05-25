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Когда же это закончится?

Когда же это закончится?

Автор:
25 мая 2023 08:56
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пешехода сбили   самокат   
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23 мая в Липецке женщина на автомобиле Volkswagen Polo совершила наезд на ребёнка, переезжавшего дорогу на самокате по пешеходному переходу.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пешехода сбили   самокат   
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24  комментария
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9k
Том Сойер 2 часа назад
А что - закончится? Дети перестанут ездить через пешеходные переходы на самокатах - когда должны переходить пешком и тащить самокат рядом? Тупорылые пёсды перестанут долбиться в телефончики и будут предельно внимательны на дорогах? Так вот я вам сразу могу сказать - НИКОГДА! (Пока родители не станут долбать своих чад денно и нощно информацией о том, что ПДД надо соблюдать неукоснительно, быть предельно внимательным переходя дорогу даже по пешеходному переходу, не говоря уже о катании на самокатах и прочей движущейся лабуде, пока штраф за долбёжку в смартфон при движении за рулём автомобиля не будет в размере 50 тыщ рублей за первое нарушение, а дальше увеличиваясь вдвое с каждым последующим нарушением - всё так и останется на дорогах, ничего не изменится.)
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Комментарий удален. Причина: флуд
182
12k
Linuksoid Полчаса назад
Сколько идиотов в комментариях (но это как обычно). Самокатчику не надо спешиваться при переходе пешеходного перехода.
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498
Murych 38 минут назад
Просто дура слепая.
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25k
Михаил Сметанкин 49 минут назад
Интересный факт: Я тут поизучал новый закон о СИМ. Так вот, оказывается он не запрещает пересекать пешеходный переход, не спешиваясь с самоката! Главное чтобы скорость была не выше пешеходной (5 км/ч). Так что пацан, получается, вообще ничего не нарушил.
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14k
Александр Час назад
Да впилить в каждый столб пешеходного перехода чип, который блокирует движение арендного электросамоката в радиусе 20 метров и дело с концом. Бонусов от этого - куча:
- Меньше аварий
- Тонконогие хипстеры-полупокеры будут таскать самокат в руках, хоть мышцу наработают (или грыжу)
- Ответственная служба отмоет ещё пару КамАЗов бабла на установке и обслуживании копеечных китайских чипов
- Если написать код для блокировки под приложение по геолокации - сотни нефти срубит уже Тындекс)))
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15k
ss 2 часа назад
Для того, чтобы это закончилось нужно:
1. Штрафовать самокатчиков и велосипедистов едущих по пешеходном переходу на своей таратайке. В школах ввест обязательный курс правил езды на велосипедах и самокатах. Обязать производителей ограничить скорость эл.самокатов 15 км/час.
2. Водителей сбивающих кого-либо на переходе на первый раз наказывать принудительной работой на пол года где-нибудь на сортировке мусора, чистке канализации и т.п. На второй раз, закрывать на такой же срок "на киче". На третий раз лишение прав, несколько лет тюрьмы и запрет управлять автомобилями.

Уверяю! Эти меры дадут положительный результат.
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1k
Жирный бот 2 часа назад
жалко ребенка, но что у него в голове((
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Дальнобой

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