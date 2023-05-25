Когда же это закончится?

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23 мая в Липецке женщина на автомобиле Volkswagen Polo совершила наезд на ребёнка, переезжавшего дорогу на самокате по пешеходному переходу.
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Да и в письме речь идет про обычные самокаты.
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1. Штрафовать самокатчиков и велосипедистов едущих по пешеходном переходу на своей таратайке. В школах ввест обязательный курс правил езды на велосипедах и самокатах. Обязать производителей ограничить скорость эл.самокатов 15 км/час.
2. Водителей сбивающих кого-либо на переходе на первый раз наказывать принудительной работой на пол года где-нибудь на сортировке мусора, чистке канализации и т.п. На второй раз, закрывать на такой же срок "на киче". На третий раз лишение прав, несколько лет тюрьмы и запрет управлять автомобилями.
Уверяю! Эти меры дадут положительный результат.