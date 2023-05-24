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Ремонт автомобилей по ОСАГО станет дольше

Ремонт автомобилей по ОСАГО станет дольше

Автор:
24 мая 2023 16:12
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   осаго   
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Совещание в Совете Федерации, на котором рассматривались вопросы по ОСАГО и ремонту БУ запчастями, обернулось интересной инициативой - увеличить сроки ремонта и снизить стоимость полиса.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   осаго   
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1  комментарий
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Игорь 47 минут назад
Очень интересно, но нихрена не понятно: допустим у меня Нива 2006-го года, на меня золотой дождь прольётся, или можно уже вешаться?
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