Ремонт автомобилей по ОСАГО станет дольше

С увеличением сроков всё понятно: к этому всё шло и данную идею поддержали все – РСА, Минпромторг, Минфин, некоторые сенаторы, чиновники и далее по списку. Вполне правомерный вопрос общественников о том, как именно отразятся эти 45 дней на ситуации, когда страховые стараются отделаться денежной выплатой, ответа не нашел.Сто против одного, что за это предложение парламентарии проголосуют абсолютным большинством голосов.Второе предложение – неожиданное. Понятно, что происхождение автомобиля никак не связано со сроками восстановительного ремонта. Точнее, теоретически связано (запчасти на наши машины легче искать), но на практике разницы почти нет.Так вот, глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов (а он и проводил то совещание, на котором я тоже присутствовал), предложил сделать страховку дешевле для машин, локализованных в России. Причем предлагаемая степень локализации – 600 баллов по методике Минпромторга.Степень локализации Весты на завод в Тольятти сейчас составляет от 4500 до 5000 баллов – в зависимости от модификации.А 600 баллов – это почти ничего. Если кузов делается (штампуется) на 70% из российского металла – дают 300 баллов. Сварка – еще 400 баллов. Окраска – еще 500. Поскольку одно без другого не бывает, только локализация кузова дает больше 1000 баллов.Ещё 300 баллов можно получить за использование в производстве коробок передач валов и шестерён российского производства. И так далее.Например, Ниссаны, которые выпускали в Петербурге, имели степень локализации около 1500 баллов. УАЗы во времена до СВО – примерно 2200 баллов. Под порог в 600 баллов не подпадали бы сейчас только «отверточные» Kia и Дженезисы калининградской сборки.Не факт. Потому что не ясен механизм снижения цены. Ведь ОСАГО мы оформляем на все машины. Вот Фокусы питерской сборки по какой схеме будем считать? А ТагАЗы российской сборки?Да и дело даже не в этом. На сколько снижать и за счет чего? Кто-то же должен заплатить за банкет. Если снизить на 10% одним, значит нужно повысить другим – причем всем, вне зависимости от того, когда вы купили свой Дженезис или Сузуки — в этом году или давненько. Не будут же за нас страховые доплачивать. То есть, для кого-то полис станет дороже.Когда у человека ВАЗ-2106 лохматого года рыночной стоимостью 70-100 тысяч рублей, а за полис ОСАГО нужно отдать десятку (а то и больше), люди от покупки полиса отказываются. Если полис будет дешевле на 10-20%, станет ли хорошим стимулом для его покупки?Видимо, станет – поскольку скоро нас будут штрафовать на 5000 рублей за отсутствие полиса ОСАГО – причем, с помощью камер.Кстати, в прошлом году выписано 1,8 млн штрафов за езду без ОСАГО.

×