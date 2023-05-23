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Пенсионер-самокатчик попал под колёса самосвала

Пенсионер-самокатчик попал под колёса самосвала

Автор:
23 мая 2023 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   литальный исход   пенсионер   самокат   самосвал   
2214
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Сегодня утром в Ижевске под колесами самосвала расстался с жизнью пенсионер-самокатчик, "двигавшийся в попутном направлении".

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 67-летний мужчина скончался на месте.


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Метки: авария   авто   литальный исход   пенсионер   самокат   самосвал   
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17  комментариев
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927
ruslan d 2 часа назад
Ехал бы по тротуару , все были бы счастливы ...
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903
John Freeman 11 минут назад
Да и [мат] с ним.
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47k
turyst 38 минут назад
Похоже, зацепился о "стык" асфальта и обочины, и выпал под колёса.
Видно, конечно плохо...
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310
устал я от вас 43 минуты назад
Ссылка youtu.be
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Я правильно понимаю из комментариев, что если бы мужчина так же передвигался в попутном направлении вдоль обочины, но на велосипеде, мокике, скутере, то это спасло бы ему жизнь а виноват бы был водитель грузового автомобиля?
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12k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Оказывается они не бессмертные...
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17k
_Tango_ 2 часа назад
На видео камаз на дорогу со стоянки выезжает, причем выруливает очень близко к правой обочине, а вот самокат едет по главной - и совершенно не понятно - это камазист на него наехал или он сам с перепугу упал. В любом случае дед по правилам ехал.
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241
mosazer _Tango_ 2 часа назад
несколько раз пересмотрел, вроде он сам упал перед грузовиком
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7k
newegg 2 часа назад
Водила самосвала рисует на кабине "звездочку".
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
Не всегда мудрость приходит с годами, некоторые просто стареют
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