Пенсионер-самокатчик попал под колёса самосвала

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Сегодня утром в Ижевске под колесами самосвала расстался с жизнью пенсионер-самокатчик, "двигавшийся в попутном направлении".
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 67-летний мужчина скончался на месте.
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Видно, конечно плохо...