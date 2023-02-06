Коварный задний привод в зимнее время

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В Санкт-Петербурге водитель заднеприводного Lexus SC хотел резко ускориться, но не рассчитал с газом и ушёл в занос.
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Метки: Lexus авто автомир автомобили гололед задний привод занос
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