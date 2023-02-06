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Коварный задний привод в зимнее время

Коварный задний привод в зимнее время

Автор:
06 февраля 2023 11:58
Сообщество : Аварии
Метки: Lexus   авто   автомир   автомобили   гололед   задний привод   занос   
1305
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В Санкт-Петербурге водитель заднеприводного Lexus SC хотел резко ускориться, но не рассчитал с газом и ушёл в занос.

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Метки: Lexus   авто   автомир   автомобили   гололед   задний привод   занос   
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24  комментария
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59k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Эта модель выпускалась до 2010 года. Там V8 или V6, в зависимости от комплектации. Привод задний, без блокировки дифференциала. Кабриолет. По сути - летняя тачка, которой зимой надо очень осторожно управлять. Водила - или в телефон тупил, или просто ездить не умеет.
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23k
Евгений 19 минут назад
Один мой знакомый пытает впарить второму моему знакомому Форд Мустанг :). Дык он сам на нём только летом ездит, так как зимой просто невозможно ездить.
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4k
Вячеслав 42 минуты назад
Обмылок, как Ауди ТТ. Машина лёгкая, мощная, дифференциал при заднем приводе не блокируется. Покупая такую машину многие думают, что умение водить входит в базовую комплектацию авто.
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1k
kehlalex Час назад
Регу еще повезло, что в него сзади грузовик не воткнулся, тогда бы совсем весело было...
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23
Алекс Че 2 часа назад
Коварный заднериводНЫЙ водятел
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Ну а куле? Могёт! Могёт себе позволить!
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42
Вася 2 часа назад
Для нетерпеливых-смотреть с 40-вой секунды.
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51k
dima423 2 часа назад
Я после того как на полный привод сел, не возьму машину с передним, а тем более задним приводом)
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4k
alex 2 часа назад
отвлёкся в телефон 100% и испугался отбойников. Диагноз-дятел без мозговый. У меня раз сзади такой на ведровере в отбойник ушёл
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9k
Antonium 3 часа назад
Неуравновешенный дебил. Таких на дорогу выпускать опасно.
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73k
Viktor 3 часа назад
Да он походу первый раз за этот Lexus сел!
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