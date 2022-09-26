1 из 77: Rolls-Royce Silver Ghost 1923 года

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Ретро авто как предмет интерьера. Много раз слышал мнения о разных красивых старых авто – как же на них ездить-то, это только в гостиную поставить и любоваться вечерами. Между прочим, некоторые именно так и делают.
Вот например этот Royce Silver Ghost, начала 1920-х годов. Долгое время он провёл фактически в домашних условиях. Не в гостиной конечно, но на заднем фоне виден холодильник, так что-то там и кухня неподалёку. Среди прочих «Серебристых призраков» этот выделяется своим кузовом – открытый Oxford Tourer. По некоторым данным, машин с таким кузовом всего было собрано 77 штук.
Под капотом – то самое, знаменитое сердце Роллс-Ройса, шестицилиндровый рядный двигатель. Ходили легенды, что монета, установленная ребром на этот мотор оставалась в таком положении долгое время. Это всего лишь легенда, но хорошо настроенный мотор действительно работал практически без вибраций, в том числе и благодаря дублированному зажиганию.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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