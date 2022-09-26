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1 из 77: Rolls-Royce Silver Ghost 1923 года

1 из 77: Rolls-Royce Silver Ghost 1923 года

Автор:
26 сентября 2022 08:47
Сообщество : Автомир
Метки: Rolls Royce   Rolls-Royce Silver Ghost   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   роетро авто   
239
6
Ретро авто как предмет интерьера. Много раз слышал мнения о разных красивых старых авто – как же на них ездить-то, это только в гостиную поставить и любоваться вечерами. Между прочим, некоторые именно так и делают.
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Источник:

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Метки: Rolls Royce   Rolls-Royce Silver Ghost   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   роетро авто   
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1  комментарий
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Виктор Глущенко 36 минут назад
И стоит несколько лямов зелени .
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