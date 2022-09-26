1 из 77: Rolls-Royce Silver Ghost 1923 года

Вот например этот Royce Silver Ghost, начала 1920-х годов. Долгое время он провёл фактически в домашних условиях. Не в гостиной конечно, но на заднем фоне виден холодильник, так что-то там и кухня неподалёку. Среди прочих «Серебристых призраков» этот выделяется своим кузовом – открытый Oxford Tourer. По некоторым данным, машин с таким кузовом всего было собрано 77 штук.