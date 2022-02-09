Dodge Viper 1996 — "Гадюка" с горчицей и кетчупом

В качестве двигателя был выбран чугунный V10 от грузовика Dodge Ram - ничего более подходящего у Chrysler не нашлось. Конечно, такой мотор нельзя было просто взять и поставить в спортивную машину, пришлось обратился за помощью к инженерам компании Lamborghini, которую они незадолго до этого приобрели! Итальянцы не подвели - настроенный ими двигатель от грузовика принес Viper победы в 24-часовых гонках в Ле-Мане, Дайтоне и Нюрбургринге (в своем классе).