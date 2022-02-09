Dodge Viper 1996 — "Гадюка" с горчицей и кетчупом

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Если Dodge Viper для вас как-то не достаточно американец, то рекомендуем посмотреть в сторону этого 1 из 166 Dodge Viper SR II Ketchup and Mustard edition 1996 года выпуска. Обладая 8,0-литровым двигателем V10 мощностью 421 л.с., к этому Viper следует подходить с осторожностью, тем более что в нем отсутствуют какие-либо помощники.
Dodge Viper - легенда 90-х и один из самых брутальных суперкаров всех времен и народов! Никакого комфорта, никаких систем безопасности, только 8,0-литровый V10 и задний привод. На фото экземпляр 1996 года выпуска в редкой комплектации (всего выпущено 166 экземпляров) с интересным названием: "Ketchup and Mustard" - "Кетчуп и горчица". Неужели коллаборация с McDonald’s?!
Высокопроизводительные суперкары всегда были прерогативой европейских брендов, но в 90-е Dodge решил заявить о себе, явив миру безумный Viper. Главной движущей силой проекта стал руководитель корпорации Chrysler истинный фанат автомобилей Боб Лутч, решивший построить современный спорткар в духе классической Shelby Cobra. Интересно, что когда Viper в дебютный год выступал в качестве автомобиля безопасности на гонках "500 миль Индианаполиса", за рулем сидел никто иной как Кэррол Шелби, собственно, создатель Shelby Cobra!
В качестве двигателя был выбран чугунный V10 от грузовика Dodge Ram - ничего более подходящего у Chrysler не нашлось. Конечно, такой мотор нельзя было просто взять и поставить в спортивную машину, пришлось обратился за помощью к инженерам компании Lamborghini, которую они незадолго до этого приобрели! Итальянцы не подвели - настроенный ими двигатель от грузовика принес Viper победы в 24-часовых гонках в Ле-Мане, Дайтоне и Нюрбургринге (в своем классе).
Изначально двигатель развивал впечатляющие для 90-х 400 лошадиных сил, но в 1996 году его доработали. Также была изменена выпускная система: боковой выхлоп заменили на классическую систему, что было гораздо безопаснее для ног выходящих из автомобиля людей... Характеристики двигателя довели до 420 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента. Цифры впечатляют, особенно если вспомнить об отсутствии систем безопасности, нет даже АБС... В Viper водитель был один на один с дьяволом!
Помимо систем безопасности, в Viper нет никакого комфорта. Нет даже дверных ручек, чтобы открыть автомобиль снаружи, а боковые окна поставлялись в качестве опции и крепились с помощью молнии... Словом, Viper предельно простой, если не сказать примитивный, автомобиль, но именно этим он и привлекал любителей острых ощущений.
Данный конкретный экземпляр из лимитированной серии "Ketchup and Mustard". И если к "кетчупу" вопросов нет - красный кузов, двигатель и акценты в салоне, то вот причем тут "горчица"?! Вообще, изначально красный сочетался с желтым: горчичного цвета были эмблемы и колесные диски, которые предыдущий владелец, как и многие другие, заменил на хромированные. Видимо, горчицы было слишком много!
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Метки: Dodge Dodge Viper Viper авто автомир автомобили
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