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Dodge Viper 1996 — "Гадюка" с горчицей и кетчупом

Dodge Viper 1996 — "Гадюка" с горчицей и кетчупом (11 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: Dodge   Dodge Viper   Viper   авто   автомир   автомобили   
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Если Dodge Viper для вас как-то не достаточно американец, то рекомендуем посмотреть в сторону этого 1 из 166 Dodge Viper SR II Ketchup and Mustard edition 1996 года выпуска. Обладая 8,0-литровым двигателем V10 мощностью 421 л.с., к этому Viper следует подходить с осторожностью, тем более что в нем отсутствуют какие-либо помощники.

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Метки: Dodge   Dodge Viper   Viper   авто   автомир   автомобили   
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