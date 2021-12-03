Как я нашел авто "небит не крашен" и с идеальной историей

Насторожило немного то что машина в первом объявлении из Ростова и продается всего лишь с пробегом в 17тыс. И ещё дешевле рынка. И ещё фотка приборки в милях и прочие фотки указывали на то что авто - американец.

Стало уже интересней. Копаем дальше. Звонок дилеру:

"Не битая. У машины окрашено только крыло и дверь багажника и стоит отметка, что требуется замены помпы." (с)



Ещё интересней. А как часто помпы о.ж. мрут у тиги на 17 тысячах? Легкий гуглинг говорит что примерно никогда.

Второе объявление о продаже с тем же пробегом. Забавно...

Отчет по базам ГИБДД не дал ничего криминального. Со страховками и выплатами тоже всё ок. Интересно, откуда попадают машины в Ростов? Оказывается их бывает завозят из Украины. Так, уже интересней, а откуда в Украине они обычно? Ага! Из США! Так, а что если проверить базу авто из США?



Снова легкий гуглинг и у меня есть пара сайтов с их историей.

https://www.carfax-report.com/

https://www.automoli.com/

и т. п.

Ок смотрим там, что же интересно нам поведает сайт с заокеанской историей?

