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Как я нашел авто "небит не крашен" и с идеальной историей

Как я нашел авто "небит не крашен" и с идеальной историей (10 фото)

Автор:
03 декабря 2021 12:32
Сообщество : Автомир
Метки: Auto.ru   Rolf   Авто из США   Авто.ру   Не бит не крашен   рольф   
1751
10

Хочу рассказать забавную историю своего поиска б/у авто на сайте Auto.ru.

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Ок, выглядит неплохо, полный отчет тоже не вызвал подозрений:

Насторожило немного то что машина в первом объявлении из Ростова и продается всего лишь с пробегом в 17тыс. И ещё дешевле рынка. И ещё фотка приборки в милях и прочие фотки указывали на то что авто - американец.


Стало уже интересней. Копаем дальше. Звонок дилеру:
"Не битая. У машины окрашено только крыло и дверь багажника и стоит отметка, что требуется замены помпы." (с)

Ещё интересней. А как часто помпы о.ж. мрут у тиги на 17 тысячах? Легкий гуглинг говорит что примерно никогда.
Второе объявление о продаже с тем же пробегом. Забавно...
Отчет по базам ГИБДД не дал ничего криминального. Со страховками и выплатами тоже всё ок. Интересно, откуда попадают машины в Ростов? Оказывается их бывает завозят из Украины. Так, уже интересней, а откуда в Украине они обычно? Ага! Из США! Так, а что если проверить базу авто из США?

Снова легкий гуглинг и у меня есть пара сайтов с их историей.
https://www.carfax-report.com/
https://www.automoli.com/
и т. п.
Ок смотрим там, что же интересно нам поведает сайт с заокеанской историей?

Да всё вроде ок

Всё вроде ок, авто только из Мексики:

Ого, даже фотки есть:

Ну ка глянем... Ёшки макарошки!

Да, ВИН совпадает. Вот тебе и замена помпы... Надеюсь этот способ проверки предостережет кого-то от покупки таких авто, основываясь только на данных отчетов с Авто.ру и ГИБДД поможет сэкономить время, нервы и деньги.
На этом всё, спасибо за внимание и всем удачи на дорогах!


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Метки: Auto.ru   Rolf   Авто из США   Авто.ру   Не бит не крашен   рольф   
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4k
onebibis 3 часа назад
Лучше покупать новую машину. Может и поскромнее чем хотел б/ушную. Зато без проблем.
Ну а сейчас вообще никакую не нужно покупать. Пока цены на машины + допы не вернутся в адекват.
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7k
Пуриц Жорж 37 минут назад
Молодец Шерлок
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1k
оберлейтенант 2 часа назад
открою секрет (ну для кого как) в РФ это может и дикость, а в Украине этот бизнес процветает. на аукционах штатов много машин с маленькими пробегами и повреждениями визуально нестрашными.
смею вас уверить шо лотерея это еще та. с пробегом и историей там не обманывают, любое авто пробивается на раз.
с повреждениями чаще бывает лажа, на фото всей картины не видно, и бывает попадос.
так как машину ты осматриваешь уже после оплаты и по прибытию в порт.
далее всплывают камни связаные с погрузкой-разгрузкой в портах.
это делают тупо вилами погрузчиков, поэтому согнутые рычаги-пороги и прочая ерунда снизу совсем не редкость (умеют и батареи на теслах пробивать)
искать авто в штатах надо с пометкой ран энд гоу, это значит шо авто заводится и едет без проблем, повреждения ток кузовные.
если не гоу, то помимо вырваных приводов и кривых рычагов может и дыра в коробке быть, или мотор работает, но с дырой в поддоне или как тут с раздавленной помпой.
но даже с учетом доставки и растаможки это неплохой бизнес.
лепят понятно из китайско-тайваньских запчастей. где обманки ставят, где чеки так и горят.
по итогу ценник на базаре будет процентов на 30 ниже, аналогичного европейца.
и не советую брать чисто американские модели для их внутреннего рынка. запчастей нет, если и есть то дорого и под заказ и ждать не меньше месяца.

как пример американский форд фьюжин и европейский мондео, вроде братья по виду, а фигушки, у фьюжина много чисто своих деталей которые с мондео не взаимозаменяемы.
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228
Funny оберлейтенант 48 минут назад
Тоже открою секрет, но для России не дикость, так же везут с японии битые и утопленные машины из Японии и америки, в частности очень это процветает у нас в Приморье
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3k
Слава Андреев 2 часа назад
я когда тачку искал, я на такие объявления вообще не смотрел. Ну не может машина , Хорошая! машина стоить ниже рынка. Ее перекупы через минуту выкупят. После выхода объявления.
А по поводу, лучше купить новую. Вы сходите в салон и посмотрите какие сейчас цены. Вольц Поло от 1.6 стоит. Ведро с гайками.
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24k
Юрьевич 2 часа назад
Так а с помпой то что?
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131
Foxse SubZero Автор поста Юрьевич Час назад
Да, так ерунда, забыли джекичан сбросить :-)
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38k
Alex 2 часа назад
Круто! Тачка небось угнана еще была в америкосии.
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111
Филипп Преображенский 3 часа назад
Увидев отчет авито, я бы дальше рыться и тратить деньги не стал. Там 2 настораживающие записи, говорящие о том, что авто проблемный. Да и цена вопроса немаленькая.
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5k
Максим 3 часа назад
Зашел и из любопытства увидел, что 15 коней комплектация "респект" (ипанутые какие-то) стоит как раз 2,4-2,5 млн. Может лучше новую на гарантии пусть и слабее и беднее?
Не могу понять б/у автомобили. Тяга казаться круче и богаче чем есть на самом деле?
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148
Javier Максим 3 часа назад
Да у нас б.у. стоит как новая в штатах.
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Foxse SubZero

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