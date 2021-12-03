Как я нашел авто "небит не крашен" и с идеальной историей

Хочу рассказать забавную историю своего поиска б/у авто на сайте Auto.ru.
Ок, выглядит неплохо, полный отчет тоже не вызвал подозрений:
Насторожило немного то что машина в первом объявлении из Ростова и продается всего лишь с пробегом в 17тыс. И ещё дешевле рынка. И ещё фотка приборки в милях и прочие фотки указывали на то что авто - американец.
Стало уже интересней. Копаем дальше. Звонок дилеру:
"Не битая. У машины окрашено только крыло и дверь багажника и стоит отметка, что требуется замены помпы." (с)
Ещё интересней. А как часто помпы о.ж. мрут у тиги на 17 тысячах? Легкий гуглинг говорит что примерно никогда.
Второе объявление о продаже с тем же пробегом. Забавно...
Отчет по базам ГИБДД не дал ничего криминального. Со страховками и выплатами тоже всё ок. Интересно, откуда попадают машины в Ростов? Оказывается их бывает завозят из Украины. Так, уже интересней, а откуда в Украине они обычно? Ага! Из США! Так, а что если проверить базу авто из США?
Снова легкий гуглинг и у меня есть пара сайтов с их историей.
https://www.carfax-report.com/
https://www.automoli.com/
и т. п.
Ок смотрим там, что же интересно нам поведает сайт с заокеанской историей?
Да всё вроде ок
Всё вроде ок, авто только из Мексики:
Ого, даже фотки есть:
Ну ка глянем... Ёшки макарошки!
Да, ВИН совпадает. Вот тебе и замена помпы... Надеюсь этот способ проверки предостережет кого-то от покупки таких авто, основываясь только на данных отчетов с Авто.ру и ГИБДД поможет сэкономить время, нервы и деньги.
На этом всё, спасибо за внимание и всем удачи на дорогах!
Авторский пост
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Ну а сейчас вообще никакую не нужно покупать. Пока цены на машины + допы не вернутся в адекват.
смею вас уверить шо лотерея это еще та. с пробегом и историей там не обманывают, любое авто пробивается на раз.
с повреждениями чаще бывает лажа, на фото всей картины не видно, и бывает попадос.
так как машину ты осматриваешь уже после оплаты и по прибытию в порт.
далее всплывают камни связаные с погрузкой-разгрузкой в портах.
это делают тупо вилами погрузчиков, поэтому согнутые рычаги-пороги и прочая ерунда снизу совсем не редкость (умеют и батареи на теслах пробивать)
искать авто в штатах надо с пометкой ран энд гоу, это значит шо авто заводится и едет без проблем, повреждения ток кузовные.
если не гоу, то помимо вырваных приводов и кривых рычагов может и дыра в коробке быть, или мотор работает, но с дырой в поддоне или как тут с раздавленной помпой.
но даже с учетом доставки и растаможки это неплохой бизнес.
лепят понятно из китайско-тайваньских запчастей. где обманки ставят, где чеки так и горят.
по итогу ценник на базаре будет процентов на 30 ниже, аналогичного европейца.
и не советую брать чисто американские модели для их внутреннего рынка. запчастей нет, если и есть то дорого и под заказ и ждать не меньше месяца.
как пример американский форд фьюжин и европейский мондео, вроде братья по виду, а фигушки, у фьюжина много чисто своих деталей которые с мондео не взаимозаменяемы.
А по поводу, лучше купить новую. Вы сходите в салон и посмотрите какие сейчас цены. Вольц Поло от 1.6 стоит. Ведро с гайками.
Не могу понять б/у автомобили. Тяга казаться круче и богаче чем есть на самом деле?
Но по её собрату Ауди точно знаю, что опции там очень дорогие. В свое время отказывался от навигации за 90 тысяч. При том что и экран был, и камеры. Но это детали.
А так, для себя, неужели эти опции стоят риска купить битое или неисправное авто? Мне кажется, что лучшее новое. Да и лошади в городе не так важны, я в свое время с трех литров пересел на 2Т и особой разницы в пробках не заметил. А на трассу не так часто выезжал.
А насчет того чтобы не взять битого или неисправного, ну тут элементарные проверки, да и по продавцу видно многое)