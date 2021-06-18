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Подборка анимаций на автомобильную тематику. Приятного просмотра и не забываем про предыдущую часть!
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Дибил сам себя наказал. Жаль, только, что и других зацепил. У нас таких козлов тоже хватает. "Усрусь, но не позволю себя обогнать".
ПДД 11.3. Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными действиями.