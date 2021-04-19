Проволока новый! «Жигули» с необычным тюнингом

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В автосервис обратился владелец ВАЗ-2105 с жалобой на нестабильную работу двигателя. Механики, открыв капот, были, мягко говоря, удивлены!
Авторский пост
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Метки: Автоприкол Юмор авто автосервис ваз жигули прикол сто
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