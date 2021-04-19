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Проволока новый! «Жигули» с необычным тюнингом

Проволока новый! «Жигули» с необычным тюнингом (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2021 13:17
Сообщество : Автомир
Метки: Автоприкол   Юмор   авто   автосервис   ваз   жигули   прикол   сто   
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В автосервис обратился владелец ВАЗ-2105 с жалобой на нестабильную работу двигателя. Механики, открыв капот, были, мягко говоря, удивлены!

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Метки: Автоприкол   Юмор   авто   автосервис   ваз   жигули   прикол   сто   
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Вот тебе Илон Маск
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17k
Anna 47 минут назад
да достали эти постановщики: сами намудрят в сервисе, а потом лайки рубят. по нашим дорогам через 5-10 минут все это бы разболталось и вообще не работало
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6k
Игорь Час назад
работает же
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34k
jonnyD Час назад
Лядь , а я так на трех горшках и ехал , когда кабель высоковольтный крякнул на свече , а оно вона как , Петрович .. пробочка от фанты , сука ...и зачистить .
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