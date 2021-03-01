FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7506 постов • 707 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Обычный свадебный кортеж в Москве

Обычный свадебный кортеж в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 марта 2021 10:40
Сообщество : Автомир
Метки: авто   беспредел   видео   кортеж   нарушитель   свадебный кортеж   свадьба   
659
1
1
На юго-западе Москвы очевидец заснял участников свадебного кортежа на Варшавском шоссе. Машины со свадебной атрибутикой совершали опасные маневры — ехали задним ходом, резко перестраивались, а после полностью перекрыли движение.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   беспредел   видео   кортеж   нарушитель   свадебный кортеж   свадьба   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Денис Час назад
Ставлю на чёрное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−7
Randomfandom 5 минут назад
грбанные чурки. Позакрывать на недельку-вторую, отпразднуют свои овцелюбские традиции за решеткой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Моя Родина - СССР. 8 минут назад
Кто подскажет обезьяна какой породы торчала из окна автомобиля на 0.40 минуте?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
dranvlad 10 минут назад
Получил мужик разрешение на отстрел хачей, ну взял ружье, идет по улице,
видит - хач, БАХ! - чурка наповал. Ну тут менты приехали, заломали
мужика и спрашивают, мол ты что творишь? Он им, ребят, все нормально, у
меня разрешение имеется, показал, а они - что ж ты раньше не сказал? И
отпустили. Идет дальше, видит 2 хача, БАХ, БАХ!! - 2 трупака. Ну мусора
опять, вобщем история повторилась, они его отпустили. Идет далше, думает
где-бы побольше хачей найти и тут его осеняет - НА РЫНКЕ! Пришел на
рынок, БАХ, БАХ, БАХ, БАХ!!!! Полно трупов, приезжает ОМОН, мужик им,
мол все нормально, вот разрешение, а они ему - ты что старый, охренел??
ЭТО ЖЕ ЗАПОВЕДНИК!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
harlamov 18 минут назад
То что они черные и так понятно, а вот то, что черные только в России могут себя так вести это уже тревожный факт. Все в Москве принадлежит чеченцам и кавказцам, ментов они за людей не считают, но для России это нормально судя по всему. Нам важнее BLM в США обсуждать тихонечко, на фишках, пока кавказцы куражатся)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
SolomonA 42 минуты назад
Ролик называется "угадай национальность"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Енот Полиграфович 48 минут назад
Опять запрет на ввоз помидор из Турции?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Добрый Алабай 51 минуту назад
Когда же этих уродов начнут лишать российского гражданства и депортировать на родину?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
pynh Добрый Алабай 36 минут назад
ты не поверишь, узнав где их родина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
r.a.t. Час назад
Ставлю на чёрно-муслимское.
Обычно так себя ведут особи с говном вместо мозгов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
504
Оксид Бетона Час назад
Чурки, они и в Турции чурки и в России чурки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
workmen77 Час назад
Самое лучшее наказание - депортировать этих дикарей в их любимый азербайджан. Ну раз они так любят свою историческую родину и там так хорошо, то чего они в Москву приехали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Andrey Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото) Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото) Свадебный кортеж из автобусов в Алматы Свадебный кортеж из автобусов в Алматы Девушка заплатит полмиллиона рублей за езду по лестнице в Ижевске Девушка заплатит полмиллиона рублей за езду по лестнице в Ижевске Автомобиль губернатора Ульяновской области стал участником скандального ДТП Автомобиль губернатора Ульяновской области стал участником скандального ДТП Журналисты помогли водителю отыскать документы, которые якобы забрал сотрудник ДПС Журналисты помогли водителю отыскать документы, которые якобы забрал сотрудник ДПС Свадебный кортеж на "встречке" под Краснодаром Свадебный кортеж на "встречке" под Краснодаром
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

665971



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Яутские морозы и тепло Якутии
3
79
Яутские морозы и тепло Якутии
Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений
7
111
Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Дохлопалась: Николь Кидман преподали урок этикета в опере
1
68
Дохлопалась: Николь Кидман преподали урок этикета в опере
Бывший сотрудник Макдональдса поставил точку в мифах о секретном меню
1
47
Бывший сотрудник Макдональдса поставил точку в мифах о секретном меню
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото)
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#прикол#приколы#подборка#девушки#позитив#интересное#сарказм#на различный вкус
#фото#история#животные#СССР#смешные#комментарии#сша#кино#сатира#Фотографии.
#интересно#картинки#люди#дети#прикольные#настроение#Россия#китай#смешно#война

На что жалуетесь?

Вернуться