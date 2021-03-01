Обычный свадебный кортеж в Москве

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На юго-западе Москвы очевидец заснял участников свадебного кортежа на Варшавском шоссе. Машины со свадебной атрибутикой совершали опасные маневры — ехали задним ходом, резко перестраивались, а после полностью перекрыли движение.
У одной из машин на капоте находился турецкий флаг. Все происходящее участники кортежа снимали на видео — для этого операторы высовывались на ходу из боковых окон и из люков.
Нарушителей привлекут к ответственности. При этом городские власти не исключают, что нарушителям грозит уголовное преследование.
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видит - хач, БАХ! - чурка наповал. Ну тут менты приехали, заломали
мужика и спрашивают, мол ты что творишь? Он им, ребят, все нормально, у
меня разрешение имеется, показал, а они - что ж ты раньше не сказал? И
отпустили. Идет дальше, видит 2 хача, БАХ, БАХ!! - 2 трупака. Ну мусора
опять, вобщем история повторилась, они его отпустили. Идет далше, думает
где-бы побольше хачей найти и тут его осеняет - НА РЫНКЕ! Пришел на
рынок, БАХ, БАХ, БАХ, БАХ!!!! Полно трупов, приезжает ОМОН, мужик им,
мол все нормально, вот разрешение, а они ему - ты что старый, охренел??
ЭТО ЖЕ ЗАПОВЕДНИК!!!
Обычно так себя ведут особи с говном вместо мозгов.