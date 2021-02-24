Загадки автомобильного музея Бискаретти

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В 1957 года был официально основан один из самых знаменитых музеев Европы, расположенный в Турине, – Il Museo dell’automobile Carlo Biscaretti di Ruffia. Еще в 1932 году два итальянских автомобилиста-ветерана – Чезаре Джорна Гатти и Роберто Бискаретти ди Руффиа – подняли вопрос о создании в стране национального автомобильного музея.
Вскоре за это дело с энтузиазмом взялся сын Роберта – Карло и к концу 30-х гг. уже собрал внушительную коллекцию. Муниципалитет Турина выделил место для выставки, и ее торжественное открытие состоялось в 1939 году.
Вскоре за это дело с энтузиазмом взялся сын Роберта – Карло и к концу 30-х гг. уже собрал внушительную коллекцию. Муниципалитет Турина выделил место для выставки, и ее торжественное открытие состоялось в 1939 году.
После окончания Второй мировой Карло Бискаретти продолжал собирать автомобили, а также документы и публикации в прессе. В 1956 году национальные автопроизводители решили преобразовать выставку в постоянно действующий музей и согласились делать регулярные взносы в его фонд. Позже к ним присоединились производители шин, поставщики нефтепродуктов и др.
Первым директором музея стал, конечно, Карло Бискаретти. А в октябре 1959 года, через месяц после его смерти, руководство приняло решение присвоить музею его имя.
В августе 1960 года было завершено строительство нового музейного комплекса, который разместился в живописном месте на берегу реки По. Спроектировал его талантливый архитектор Амедео Альбертини, автор ряда других интересных зданий в Турине.
В настоящее время экспозиция музея насчитывает порядка двухсот легковых и спортивных автомобилей, в числе которых немало уникальных. Назовем некоторые из них.
В августе 1960 года было завершено строительство нового музейного комплекса, который разместился в живописном месте на берегу реки По. Спроектировал его талантливый архитектор Амедео Альбертини, автор ряда других интересных зданий в Турине.
В настоящее время экспозиция музея насчитывает порядка двухсот легковых и спортивных автомобилей, в числе которых немало уникальных. Назовем некоторые из них.
Старейший экспонат музея – самоходный пассажирский экипаж, который изготовил военный инженер Вирджинио Бордини в арсенале города Турина в 1854 году. Двухцилиндровый паровой горизонтальный двигатель расположен сзади вместе с котлом и топкой. Там же находилось и место кочегара. Интересно, что его шатуны приводили в действие непосредственно заднюю ось, которая сделана в виде коленвала. Машина весом 3,0 т достигала скорости почти 8 км/ч. Расход топлива составлял 30 кг угля в час.
Автомобиль фирмы Itala, модель 25/35 HP выпускался с 1912 года. От современников он отличался очень высоким качеством изготовления, прочностью и надежностью. Двигатель (4 цил., 5400 см куб.) развивал 35 л. с. при 1400 об/мин. Скорость достигала 75 км/ч. Элегантный кузов был изготовлен фирмой Giacomo Rosso (г. Турин). Забавным был звуковой сигнал: от традиционной груши воздух поступал к… медной змеиной голове на переднем крыле.
Роскошный автомобиль итальянской фирмы Isotta Frashini, модель 8А был выпущен в 1929 году. Рядная «восьмерка» (7379 см куб.) развивала 110 л. с. при 2400 об/мин. и разгоняла машину до 140 км/ч. Изящный кузов типа Coupe de ville изготовила фирма Castanda из Милана.
Гоночный автомобиль Monaco-Trossi появился в 1935 году. Это действительно революционная конструкция была детищем инженера Аугусто Монако и гонщика Карло Фелици Тосси, который на ней выступал в гонках Гран-при в Милане в том же году. Наиболее выдающейся особенностью этой машины был ее двухтактный 16-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения. Он имел уникальную особенность. Цилиндры располагались в два ряда и у каждой пары их была общая камера сгорания. Рабочий объем составлял 3982 см куб., мощность – 250 л. с. при 6000 об/мин. Привод осуществлялся на переднюю ось. Максимальная скорость достигала 200 км/ч.
Легендарный гоночный автомобиль Alfa-Romeo 159 был выпущен в 1951 году и являлся развитием модели 158. Это замечательный пример изящной инженерной конструкции. Рядная «восьмерка» (1479 см куб.) постоянно совершенствовалась: мощность ее возрастала с 225 л. с. до 425 л. с. Такая же удельная мощность – 283 л. с. на литр была достигнута лишь много лет спустя на гоночных болидах Формулы 1.
Максимальная скорость составляла 305 км/ч. Автомобиль Alfa-Romeo 159 был победителем многих соревнований. В частности, на нем гонщик Нино Фарина выиграл в 1950 году, а на следующий год его успех повторил Хуан Мануэль Фанхио.
Максимальная скорость составляла 305 км/ч. Автомобиль Alfa-Romeo 159 был победителем многих соревнований. В частности, на нем гонщик Нино Фарина выиграл в 1950 году, а на следующий год его успех повторил Хуан Мануэль Фанхио.
Этапный гоночный автомобиль Alfa-Romeo 33 TT12, появившийся в 1975 году. В этом же году выиграл Чемпионат мира, одержав семь побед в восьми гонках. Секретом успеха был трехлитровый «боксер» – мощный и полностью надежный. Он имел 12-цилиндров и был при этом очень короткоходным: при диаметре цилиндра 77 мм ход поршня составлял лишь 53,6 мм. Двигатель имел мощность 500 л. с. при 11 000 об/мин и разгонял машину до 320 км/ч.
Авторский пост
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Метки: авто автомир автомобили автомузей музей
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