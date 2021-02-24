Загадки автомобильного музея Бискаретти

Гоночный автомобиль Monaco-Trossi появился в 1935 году. Это действительно революционная конструкция была детищем инженера Аугусто Монако и гонщика Карло Фелици Тосси, который на ней выступал в гонках Гран-при в Милане в том же году. Наиболее выдающейся особенностью этой машины был ее двухтактный 16-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения. Он имел уникальную особенность. Цилиндры располагались в два ряда и у каждой пары их была общая камера сгорания. Рабочий объем составлял 3982 см куб., мощность – 250 л. с. при 6000 об/мин. Привод осуществлялся на переднюю ось. Максимальная скорость достигала 200 км/ч.