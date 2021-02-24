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Загадки автомобильного музея Бискаретти

Загадки автомобильного музея Бискаретти (8 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 08:42
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   автомузей   музей   
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В 1957 года был официально основан один из самых знаменитых музеев Европы, расположенный в Турине, – Il Museo dell’automobile Carlo Biscaretti di Ruffia. Еще в 1932 году два итальянских автомобилиста-ветерана – Чезаре Джорна Гатти и Роберто Бискаретти ди Руффиа – подняли вопрос о создании в стране национального автомобильного музея.
Вскоре за это дело с энтузиазмом взялся сын Роберта – Карло и к концу 30-х гг. уже собрал внушительную коллекцию. Муниципалитет Турина выделил место для выставки, и ее торжественное открытие состоялось в 1939 году.

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Метки: авто   автомир   автомобили   автомузей   музей   
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1  комментарий
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Активная Жизнь 2 часа назад
Интересный музей, с удовольствием там побывал бы.
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