13 курьёзов родом из СТО

Все мы знаем, что ремонт авто, как правило, встает в копеечку, и в то время, пока одни прекрасно это осознавая, следят за состоянием своей машины как можно пристальнее, другие даже в случае поломки, пытаются все сами исправить. А иногда и не пытаются, а просто игнорируют поломку. Заканчивается это зачастую фееричными провалами, становясь очередным вызовом для работников СТО, которым предстоит это все чинить.

"Неудачно получилось" 0 Источник:

"Скотч решает любые проблемы" 0 Источник:

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"Клиент сказал, что проколол шину. Пришлось слегка испортить ему настроение не самыми приятными известиями" 0 Источник:

"Безвыходных ситуаций нет" 0 Источник:

"У меня что-то забавно шумит, когда я еду, вы не могли бы посмотреть?" 0 Источник:

"Лайфхак от сварщиков" 0 Источник:

"Клиент сказал, что сам возился с клапанами и похоже забыл тряпку. Теперь нам возиться с мотором..." 0 Источник:

"И вот так, по словам клиента, он проехал еще 9 километров" 0 Источник:

"Еще один желающий поменять только масло" 0 Источник:

"Что-то сцепление пропало" 0 Источник:

"Какой смысл менять масло, что ему будет. Слова клиента!" 0 Источник:

"Клиент затянул болты по осени с трубой, а весной не открутил" 0 Источник: