13 курьёзов родом из СТО

Все мы знаем, что ремонт авто, как правило, встает в копеечку, и в то время, пока одни прекрасно это осознавая, следят за состоянием своей машины как можно пристальнее, другие даже в случае поломки, пытаются все сами исправить. А иногда и не пытаются, а просто игнорируют поломку. Заканчивается это зачастую фееричными провалами, становясь очередным вызовом для работников СТО, которым предстоит это все чинить.
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"Клиент сказал, что проколол шину. Пришлось слегка испортить ему настроение не самыми приятными известиями"
"Клиент сказал, что сам возился с клапанами и похоже забыл тряпку. Теперь нам возиться с мотором..."
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"У меня что-то забавно шумит, когда я еду, вы не могли бы посмотреть?"
Учитывая, что это редуктор бульдозера, точу посмотреть на того, кто с такими словами куда-то приехал.
приехал чувак каптиталку делать двигателю
стали проверять, а мотор не от его машины, ну не тот серийный номер у движка
чел 1 владелец авто, и пока была гарантия обслуживался только у официалов
но теперь конечно уже без вариантов - ну иди докажи
я стою рядом со своим авто, мне меняют тормоза по кругу
рядом на соседней яме другая машина и моторист сговорит клиенту
-так нельзя? ну смысл просто кольца поменять, если уже залезли в движок
-просто поменяй кольца, я машину продаю