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13 курьёзов родом из СТО

13 курьёзов родом из СТО (13 фото)

Автор:
12 января 2021 19:50
Сообщество : Автомир
Метки: авто   ремонт   сервис   сто   
3036
13
Все мы знаем, что ремонт авто, как правило, встает в копеечку, и в то время, пока одни прекрасно это осознавая, следят за состоянием своей машины как можно пристальнее, другие даже в случае поломки, пытаются все сами исправить. А иногда и не пытаются, а просто игнорируют поломку. Заканчивается это зачастую фееричными провалами, становясь очередным вызовом для работников СТО, которым предстоит это все чинить.
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Метки: авто   ремонт   сервис   сто   
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12  комментариев
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2k
Свирепый Бамбр 11 часов назад
Описания к картинкам идиотские.
"У меня что-то забавно шумит, когда я еду, вы не могли бы посмотреть?"
Описания к картинкам идиотские. "У меня что-то забавно шумит, когда я еду, вы не могли бы посмотреть?" Учитывая, что это редуктор бульдозера, точу посмотреть на того, кто с такими словами куда-то приехал.

Учитывая, что это редуктор бульдозера, точу посмотреть на того, кто с такими словами куда-то приехал.
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2k
Allmaster 8 часов назад
Почему то обычно постят с зарубежных сайтов. У нас совсем другие менталитеты. Работаю 20 лет в сервисе, тоже коплю приколы, правда в местной группе. Сейчас скину несколько эпизодов))
Почему то обычно постят с зарубежных сайтов. У нас совсем другие менталитеты. Работаю 20 лет в сервисе, тоже коплю приколы, правда в местной группе. Сейчас скину несколько эпизодов))
Почему то обычно постят с зарубежных сайтов. У нас совсем другие менталитеты. Работаю 20 лет в сервисе, тоже коплю приколы, правда в местной группе. Сейчас скину несколько эпизодов))
Почему то обычно постят с зарубежных сайтов. У нас совсем другие менталитеты. Работаю 20 лет в сервисе, тоже коплю приколы, правда в местной группе. Сейчас скину несколько эпизодов))
Почему то обычно постят с зарубежных сайтов. У нас совсем другие менталитеты. Работаю 20 лет в сервисе, тоже коплю приколы, правда в местной группе. Сейчас скину несколько эпизодов))
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15k
Андрей Н. Allmaster Полчаса назад
13 курьёзов родом из СТО
13 курьёзов родом из СТО
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−265
Владимир 11 часов назад
или еще прикол, но это я сам не видел, ну пока мое авто чинили наслушался

приехал чувак каптиталку делать двигателю
стали проверять, а мотор не от его машины, ну не тот серийный номер у движка

чел 1 владелец авто, и пока была гарантия обслуживался только у официалов


но теперь конечно уже без вариантов - ну иди докажи
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1k
Фрэнд Владимир 6 часов назад
Это не прикол. Про это есть видео на канале ребят из Челнов. K-power.

Ссылка www.youtube.com
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−265
Владимир 12 часов назад
до того момента, как я потерял свое авто (в меня пьяного въехала еще более пьяная баба)

я стою рядом со своим авто, мне меняют тормоза по кругу
рядом на соседней яме другая машина и моторист сговорит клиенту
-так нельзя? ну смысл просто кольца поменять, если уже залезли в движок
-просто поменяй кольца, я машину продаю

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3k
Дед Победы 12 часов назад
Прями какая то (анти)реклама Хонды..

Прями какая то (анти)реклама Хонды..
Прями какая то (анти)реклама Хонды..
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11k
робт Дед Победы 11 часов назад
скорей антиреклама 3.14дорских зауженных шин
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Свирепый Бамбр робт 11 часов назад
А что такое "зауженные" шины?
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5k
citrus1 Дед Победы 11 часов назад
Да Хонда то в чём виновата, а ещё говорят я не подвержен пропоганде
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7k
Cornho Дед Победы 8 часов назад
Японоводы, сэр.
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3k
Дед Победы citrus1 7 часов назад
ПропАганда..
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