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Автомир
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Сообщество Автомир
Дмитрий
Сногсшибательная физика
(1 видео)
Автор:
Дмитрий
06 января 2021 18:59
Сообщество :
Автомир
Метки:
Ковер
награждение
феррари видео
1361
1
Тормоза + ковер = сногсшибательная физика
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Метки:
Ковер
награждение
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2k
Voland
5 часов назад
А где там ковер?
-3
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Алексей
Voland
5 часов назад
Клечатая фигня на полу, вся сдвинулась разом капитально.
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Михаил
3 часа назад
Стоимость Феррари выросла мгновенно.
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322
Алексей
5 часов назад
Физика процесса понятна, если сдвинуть напольное покрытие на два метра, то все упадут.
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turyst
Алексей
4 часа назад
Феррари не упала!
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Vasiliy Pakazyava
6 часов назад
Нужно было сразу перекатится за занавес, типа так задумано
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