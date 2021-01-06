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Сногсшибательная физика

Сногсшибательная физика (1 видео)

Автор:
06 января 2021 18:59
Сообщество : Автомир
Метки: Ковер   награждение   феррари видео   
1361
1
Тормоза + ковер = сногсшибательная физика

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Метки: Ковер   награждение   феррари видео   
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2k
Voland 5 часов назад
А где там ковер?
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322
Алексей Voland 5 часов назад
Клечатая фигня на полу, вся сдвинулась разом капитально.
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2k
Михаил 3 часа назад
Стоимость Феррари выросла мгновенно.
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322
Алексей 5 часов назад
Физика процесса понятна, если сдвинуть напольное покрытие на два метра, то все упадут.
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21k
turyst Алексей 4 часа назад
Феррари не упала!
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3k
Vasiliy Pakazyava 6 часов назад
Нужно было сразу перекатится за занавес, типа так задумано
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Дмитрий
Если вас ни разу не называли бандеровцем, русофобом, агентом госдепа, западным прихвостнем,либералом, задумайтесь, а порядочный ли вы человек?
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